Mit Spannung erwartet haben Parteimitglieder und Beobachter den Stadtparteitag der FPÖ Judenburg. Dieser wurde einberufen, weil man parteiintern mit der Arbeit von Vizebürgermeisterin und Stadtparteichefin Birgit Heim nicht zufrieden war (wir berichteten).



Am Donnerstagabend fand die Zusammenkunft im Bezirksparteibüro in Knittelfeld statt. Birgit Heim ist in der Vorwoche aus der Partei ausgetreten und war nicht dabei.

Eindeutige Wahl

23 Stimmberechtigte kamen zusammen, rund ein Sechstel der Parteimitglieder in Judenburg. Landesgeschäftsführer Friedrich Scheer war auf Einladung von Bezirksobmann Wolfgang Zanger dabei.

Bis auf einige Scharmützel lief der Parteitag inklusive Neuwahl des Vorstandes ruhig ab. 22 von 23 Stimmen entfielen in geheimer Wahl auf Silvia Klingsbigl, damit ist sie neue Obfrau der Stadtpartei. Der restliche Vorstand wurde in offener Abstimmung neu gewählt.

„Ich entscheide von Fall zu Fall“

FPÖ-Urgestein Peter Schilling übte im Vorfeld des Parteitages Kritik, nun gehört er dem neuen Parteivorstand nicht mehr an: „Damit habe ich gerechnet“, sagt er. Er bleibe in der FPÖ und im Gemeinderat: „Ich werde von Fall zu Fall entscheiden, wie ich abstimme“, signalisiert er, die Linie der FPÖ nicht um jeden Preis mitzutragen.

Peter Schilling bleibt für die FPÖ im Gemeinderat, ist aber aus dem Vorstand ausgeschieden © KLZ / Josef Fröhlich

Die FPÖ-internen Vorgänge haben große Relevanz für die Stadtpolitik. Nachdem die SPÖ bei der Gemeinderatswahl 2025 die absolute Mehrheit knapp verfehlt hatte, koalierte sie mit den Freiheitlichen. Die SPÖ braucht für eine einfache Mehrheit eine Stimme, für eine Zweidrittelmehrheit fünf Stimmen. Über fünf Mandate verfügen sowohl FPÖ als auch ÖVP.

Koalitionsfrage

Sie wolle den Koalitionsvertrag einhalten, erklärt die neue FPÖ-Obfrau. SPÖ-Stadtparteiobmann Thorsten Wohleser lässt auf Anfrage wissen: „Wir haben einen Vertrag mit der FPÖ und wollen für Judenburg arbeiten.“ Ein fliegender Wechsel zur ÖVP sei nicht geplant. Nächsten Mittwoch wollen Wohleser und Klingsbigl Näheres besprechen.

Die aus der Partei ausgetretene Birgit Heim bleibt als Parteilose im Gemeinderat, ist aber nur noch bis zur Gemeinderatssitzung am 25. Juni zweite Vizebürgermeisterin. Die FPÖ wird einen neuen Wahlvorschlag einbringen, lautend auf Silvia Klingsbigl. Ihre Wahl gilt als fix. Denn weil die FPÖ laut Ergebnis der Gemeinderatswahl Anspruch auf den zweiten Vizebürgermeister hat, genügt Klingsbigl bei der Abstimmung theoretisch eine einzige Stimme.