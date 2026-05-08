Mehr Platz, mehr Höhe, geänderte Trasse: Die neue Sulmbrücke an der Wagnastraße (L 621) wurde rund 25 Meter flussaufwärts errichtet. Zeitgleich erfolgte auch der Ausbau der Wagnastraße auf rund 700 Metern, die Errichtung zweier neuer Bushaltestellen, ein verlegter Hochwasserschutzdamm und eine Uferaufweitung. Die alte Brücke war 73 Jahre in Betrieb, einstreifig geführt und im Hochwasserfall eingestaut. Deshalb wurde das neue Bauwerk um rund einen Meter höher gelegt.

Projektleiter Gerhard Hartmann von der Abteilung 16 (Verkehr und Landeshochbau) sprach von einer „Superbaustelle“, die nach knapp einem Jahr zeitgerecht fertig geworden sei. Selbst heikle Stellen im Sulmbett seien lösbar geblieben: „War eine starke Teamleistung“, so Hartmann.

Für Verkehrslandesrätin Claudia Holzer ist das Bauwerk „ein Schmuckstück und ein Gesamtkunstwerk“. Sie verwies auf die gelungene Verbindung von Verkehr, Sicherheit und Renaturierung. Peter Stradner, Bürgermeister der Marktgemeinde Wagna betonte, es sei nicht nur eine Brücke, sondern ein Projekt, das für Wagna und seine fast 7000 Einwohner viel bedeute. „Die Sulmbrücke verbindet nicht nur Orte, sondern unseren Alltag, unsere Wege und vor allem die Menschen in der Region.“

Das meinte er auch persönlich: „Ohne die Verbindung über die Sulm hätte ich meine Frau nicht kennengelernt, sie kommt von der anderen Seite des Flusses. Ich wünsche allen, die über die Sulmbrücke fahren, dass sie das gleiche Glück erleben dürfen.“