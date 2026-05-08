Einen „Frontalangriff gegen die schwedische Urbevölkerung“ nennt der Verband der schwedischen Samen den Vorstoß der Energie- und Wirtschaftsministerin Schwedens, Ebba Busch. Sie will die Anzahl der Rentiere und die Rechte der samischen Rentierzüchter einschränken, auch sollen Fördergelder gestrichen werden. Dies sorgt für Aufruhr im Norden von Schweden.

Dort leben viele Samen, früher „Lappen“ genannt, immer noch von der Rentierzucht. Und die über 200.000 Geweihträger gelten nicht nur als Lebensgrundlage, sondern auch als Identitätsmerkmal der Volksgruppe. Die halbwilden Huftiere werden im Sommer in das Gebirge namens Fjäll getrieben, für den Winter kommen sie in eingezäunte Bereiche in tieferen Lagen. Eine aufwändige Prozedur, die viel Raum einnimmt.

Rentierhaltung ist ein zentraler Punkt im Leben der Samen in Nordschweden © IMAGO

Sonderrechte im Visier

„Die Freiheit und die Zukunftsperspektiven anderer Menschen“ würden unter den Sonderrechten der Rentierwirtschaft leiden, glaubt Peter Kullgren, der Minister für den ländlichen Raum. Es gebe noch Aspekte der Arbeit, Energie, Grubenbau und Infrastruktur, die man gegen die Herdenwirtschaft ins Spiel bringen solle. Die Politiker wollen zudem, dass die Rentierzucht kein „Reichsinteresse“ mehr darstelle, wie es auf gut Schwedisch heißt. Somit wären bei zukünftigen Auseinandersetzungen die Samen in einer schwächeren Situation.

Schließlich gab und gibt es immer wieder Proteste wie etwa gegen die geplante Erzmine Kallak, wo sich auch die Klima-Aktivistin Greta Thunberg auf Seiten der Rentierhalter gegen den Bergbau Position bezogen hat. Als „Trump-mäßig” und „Wahlpropaganda“ kritisierte die Juristin und gebürtige Samin Jenny Wik Karlsson den Vorstoß von Busch. Die Ministerin hat mit fehlender Zustimmung zu kämpfen – und muss bangen in diesem September wieder gewählt zu werden.

Klimaschutz und Minderheitenrechte stehen eher hinten an

Allgemein scheint die derzeitige Mitte-Rechts-Koalition in Stockholm unter Ulf Kristersson Klimaschutz und Minderheitenrechte eher hintenanzustellen. Denn die Minderheitsregierung wird von den rechten Schwedendemokraten im Parlament nicht nur toleriert, sondern auch deutlich beeinflusst. Auch jene stellen sich gegen die Sonderrechte der Samen, so wollen sie ein Gerichtsurteil von 2020 wieder anfechten lassen, wo die kleine samische Gemeinde Girjas gegen den schwedischen Staat gewann und Fischerei- und Jagdrechte für ein riesiges Areal durchsetzen konnte.

Die Juristin Karlsson, welche in der bunten samischen Tracht vor die Medien trat, erinnerte daran, dass Schweden wie Finnland sich bei EU-Beitritt rechtlich verpflichteten, die Interessen und Rechte der Samen zu schützen, worunter auch die Rentierzucht vermerkt war. Allerdings hat das Land die sogenannte internationale „ILO-Konvention 169“, welche strengere Regeln zum Schutz der Rechte indigener Völker umfasst, bis heute nicht ratifiziert.

Viele Projekte geplant

Schließlich gibt es viele Projekte in Nordschweden, die dort „Norrbotten“ heißen: So ist etwa gerade nahe der Garnisonsstadt Boden ein riesiges Stahlwerk im Bau, das mit Wasserstoff betrieben werden soll, was große Wassermengen benötigt, es gibt Ideen für Zentren für Künstliche Intelligenz, die ebenfalls einen großen Energiebedarf verursachen. Der Staat will zudem die Infrastruktur in dem waldreichen Gebiet ausbauen. Konfliktlinien existieren auch um den Bau von Windkraftanlagen, ähnlich wie in Norwegen, zumal jene dort angeblich die Herdenbewegungen der Tiere störten.

Der derzeitige Streit ist außerdem emotional stark aufgeladen: Die Samen, die sich nicht zuletzt auch durch eine gänzlich andere Sprache von den restlichen Schweden abgrenzen, sind lange Zeit ausgegrenzt gewesen – und fühlen sich nun erneut an diese alten Zeiten erinnert.