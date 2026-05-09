Nachdem der „Missimo“-Truck kürzlich in Kaindorf war, besuchten nun auch Klassen der Volksschulen Bad Blumau, Neudau und Bad Waltersdorf das fahrende Klassenzimmer, das in Neudau Station gemacht hatte. „Missimo“ steht dabei für „Deine Mission Morgen“ und bezeichnet einen zweistöckigen Lkw, der durch Österreich tourt. Kindern soll so digitale Grundbildung nähergebracht werden.

Die Schülerinnen und Schüler lösten Aufgaben an den interaktiven Stationen. Sie programmierten unter anderem Roboter, trainierten KI, nutzten Sensoren zur Pflanzenbewässerung und experimentierten mit dem „magic:mirror“ (Zauberspiegel).