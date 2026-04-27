Am Donnerstag und am Freitag machte der Missimo-Truck Halt in Kaindorf. Das mobile Bildungsangebot richtet sich vor allem an Volksschulen in ländlichen Regionen. Auch die 3. und 4. Klassen der örtlichen Volksschule nutzten die Gelegenheit. Gemeinsam mit DigiTrainerinnen und DigiTrainern konnten die Kinder spannende Einblicke in die Welt der Technik und Digitalisierung gewinnen.

Im Truck erwarteten die Schülerinnen und Schüler interaktive Stationen und praktische Übungen. Dabei standen vor allem spielerisches Lernen und eigenes Ausprobieren im Vordergrund. Viele Kinder kamen so erstmals intensiver mit digitalen Themen in Berührung.

Im Truck gab es interaktive Stationen, um spielerisch Interesse an MINT-Themen zu wecken © Alexander Schmaranzer

Der Missimo-Truck ist jedes Jahr an zahlreichen Tagen in ganz Österreich unterwegs. Besonders Schulen außerhalb größerer Städte profitieren von diesem Angebot. Ziel ist es, allen Kindern einen Zugang zu moderner MINT-Bildung zu ermöglichen. Der Besuch in Kaindorf wurde von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern gleichermaßen positiv aufgenommen. (Alexander Schmaranzer)

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