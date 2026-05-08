Erst Drohung, dann Rückzieher, jetzt Frist: Donald Trump setzt der EU ein Ultimatum bis zum amerikanischen Unabhängigkeitstag. Was steckt dahinter – und was kann Europa tun?

Was hat Trump jetzt angekündigt?

Der 4. Juli wird in den USA als Unabhängigkeitstag gefeiert – Donald Trump macht ihn nun zum Zollultimatum. Erfüllt die Europäische Union ihre Verpflichtungen aus dem gemeinsamen Handelsabkommen nicht bis zum 250. Geburtstag der USA, würden die Zölle „leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er habe „geduldig gewartet“ – nun sei die Geduld am Ende.

Pikant: Vorausgegangen war dem Post ein „sehr gutes Gespräch“ mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die betonte danach, beide Seiten hätten sich weiterhin zum Deal bekannt – und es würden gute Fortschritte erzielt.

Was droht der EU konkret?

Vergangenen Freitag hatte Trump ohne Vorwarnung angedroht, die Zölle auf EU-Autos und Lastwagen von 15 auf 25 Prozent zu erhöhen – ohne konkretes Startdatum. Diese Erhöhung scheint nun bis zum 4. Juli vom Tisch. Danach aber könnte es ernst werden: Unklar bleibt, ob Trump nach Ablauf der Frist genau diese Zölle meint – oder neue, noch höhere Aufschläge formuliert. Besonders hart träfe eine Eskalation Deutschland als größte Autobaunation Europas – und die vielen Zulieferer in Österreich.

Was wirft Washington Brüssel vor?

Aus Sicht der USA hat die EU ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Ein Beamter des Weißen Hauses stellte klar: keine wesentlichen Fortschritte bei Handelshemmnissen im Automobilbereich, bei digitalen Diensten und bei CO 2 -Abgaben. Washington behält sich deshalb vor, Zollsätze jederzeit anzupassen.

Was ist der Stand des Handelsabkommens?

Mitte August 2025 einigten sich Trump und von der Leyen auf ein Rahmenabkommen: 15 Prozent Zölle auf die meisten EU-Waren, im Gegenzug strich die EU Aufschläge auf US-Industriegüter und öffnete ihren Markt für amerikanische Agrarprodukte. Doch seitdem stockt die Umsetzung – gebremst durch frühere Zolldrohungen Trumps im Grönland-Konflikt und eine Gerichtsentscheidung, die viele US-Zölle für rechtswidrig erklärte. Das Europaparlament knüpfte die weitere Mitarbeit im März an strenge Bedingungen. Eine Einigung zwischen Parlament und Mitgliedsländern steht noch aus.

Wie reagiert Europa?

Die EU-Kommission hält sich bedeckt – behält sich aber Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Drohungen wahrmachen. Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament, wird deutlicher: „Während die EU ihre Verpflichtungen erfüllt, bricht die US-Seite ihre Zusagen immer wieder.“

Und was ist mit dem Gerichtsurteil gegen Trumps Zölle?

Ein New Yorker Gericht erklärte Trumps weltweite Zölle von 10 Prozent für rechtswidrig – der Präsident habe das zugrundeliegende Handelsgesetz falsch ausgelegt und damit seine Befugnisse überschritten. Die Abgaben dürfen nicht weiter erhoben werden, bereits gezahlte Beträge müssen erstattet werden. Für Trump ist das eine empfindliche juristische Niederlage – ob sie seine Zollpolitik bremst, ist eine andere Frage.