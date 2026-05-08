In rund 100 Spar-, Eurospar- und Interspar-Märkten in Kärnten und Osttirol wurde für einen Tag ein „Kaffeehaus“ eingerichtet. Gemeinsam mit 400 Jugendlichen und Mitarbeitern konnte man sich dort bei einer Tasse Regio-Kaffee und einem Kuchen von Ölz treffen und plaudern.

Anlass war die Aktion „Coffee to help“ der youngCaritas Kärnten. Denn der Erlös der ungewöhnlichen Kaffeetreffen kommt Menschen in Not zugute. Wie jetzt Andreas Ender, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol, Menschen in Krisen-Bereichsleiterin Ursula Luschnig und Caritasdirektor Ernst Sandriesser bekanntgaben, wurden dabei heuer 28.082,45 Euro eingenommen.

„Zu helfen, macht Sinn. Jeder Mensch kann einmal in eine Notsituation kommen und ist dann froh, wenn er Unterstützung erfährt“, lautete das Motto der jungen Menschen, wie etwa von Diana, Felix und Mia, Schüler des RG-ORG St. Ursula, die im Spar-Supermarkt in der Feldkirchnerstraße in Klagenfurt Kaffee ausschenkten und gemeinsam mit Marktleiterin Nadine Obermüller Spenden für Menschen in schwierigen Lebenslagen sammelten. „Die Hilfsbereitschaft unserer Kundinnen und Kunden sowie der Einsatz unserer Mitarbeitenden und der Jugendlichen ist beeindruckend. Es macht uns stolz, erneut eine so hohe Spendensumme an die Caritas übergeben zu können“, sagt Ender.

Für Menschen in der Region

Die gesammelten Spenden kommen über die Beratungsstellen der Caritas in Klagenfurt, Villach, St. Veit, Wolfsberg und Spittal ausschließlich Menschen in der Region zugute, die unerwartet in schwierige Lebenssituationen geraten sind – sei es durch Krankheit, finanzielle Not oder familiäre Belastungen. Sandriesser: „Dank dieser Unterstützung können wir konkrete Hilfe leisten – von Beratung und Soforthilfe bis hin zur langfristigen Begleitung. Wir schenken damit nicht nur Unterstützung, sondern auch neue Perspektiven, Hoffnung und Zuversicht.“