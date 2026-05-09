40 Firmen mit 720 Mitarbeitern arbeiten im Industriepark in Arnoldstein, einer der größten Betriebe ist Tribotecc. Rund 100 Produkte umfasst das Portfolio des „Hidden-Champions“, mehr als 90 Prozent der hier erzeugten Metallsulfide werden exportiert, vor allem in die USA, nach Asien und Europa. Wo die Additive aus Arnoldstein überall zum Einsatz kommen? Insbesondere in Bremsbelägen, die zu fünf bis acht Prozent aus Metallsulfiden bestehen und für Stabilität, Geräuschminderung und gleichmäßigen Verschleiß sorgen. Mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge entschleunigt mit der Bremskraft aus Arnoldstein, so eine Schätzung.

Zum Einsatz kommen die bei Tribotecc erzeugten Produkte auch in Schmiermitteln, Kunststoffen, Schleifmitteln und Batterien. „Wir sind quasi überall drin, aber keiner weiß es“, sagt Geschäftsführer Georg Bouvier. Seit 2023 führt der Wirtschaftsingenieur Tribotecc – gemeinsam mit Stefan Greimel, dem Vorstand der Treibacher Industrie AG (TIAG), zu der das Arnoldsteiner Unternehmen gehört.

Metallsulfide spielen in verschiedenen technischen und industriellen Prozessen eine zentrale Rolle © Helmuth Weichselbraun

60 Rohstoffe kauft Tribotecc auf dem Weltmarkt zu, geopolitische Verwerfungen wie der Iran-Konflikt und die Sperre der Straße von Hormuz schlagen sich unmittelbar nieder. Der Preis für Zinn etwa schwankte in diesem Jahr um mehr als 40 Prozent, so Bouvier. Gemeinsam mit der Treibacher Industrie AG wurde in das Lieferkettenmanagement investiert – mit dem Ziel, „zu stabilisieren und optimieren“. Denn Unvorhersehbarkeit wurde zum ständigen Begleiter bei Rohstoff-Lieferungen.

Das Arnoldsteiner Unternehmen setzt auf eigenen Sonnenstrom © Tribotecc

Dazu kommen höhere Frachtkosten auf der Straße und per Schiff, allein der Preis für einen in die USA verschifften Container stieg seit März um 2000 Dollar; insgesamt beträgt die Steigerung der Frachtkosten rund 15 Prozent. 6000 bis 8000 Tonnen Fertigprodukte erzeugt und verschifft Tribotecc pro Jahr. Der Planungshorizont schmolz von sechs auf zwei Monate: „Lagerbestände optimieren, Risiken minimieren und eine enge Abstimmung mit Kunden und Lieferanten“ seien daher überlebenswichtig.

6000 bis 8000 Tonnen Fertigprodukte werden bei Tribotecc in Arnoldstein pro Jahr erzeugt und großteils verschifft © Tribotecc

Im Vorjahr erzielte Tribotecc, zum ersten Mal seit 2021, mehr als 100 Millionen Euro Umsatz. „Eine große Leistung“, freut sich Bouvier über den Einsatz seiner rund 90 Mitarbeiter in Arnoldstein, Wien und Schanghai. „Kosten sind das große Thema, wir reagieren darauf mit höherer Effizienz“, betont er. Entscheidende Faktoren im Match mit den Mitbewerbern seien Technologie, Qualität und Preis, wobei Letzterer die wohl größte Herausforderung sei. „Wir planen langfristig dazubleiben, es wird aber nicht leichter“, so Bouvier. „Mit den Personal- und Energiekosten steht und fällt alles.“ Zumindest den Zukauf von teurem Strom konnte man durch die eigene Photovoltaik-Anlage etwas abfedern.

Bouvier ist seit 2023 Geschäftsführer des Spezialisten für Metallsulfide © Tribotecc

Der Geschäftserfolg im laufenden Jahr hänge an drei Faktoren, so Bouvier: „An der Dauer des Iran-Konflikts, an der Beziehung zwischen China und den USA und der Konjunktur in Österreich und der EU.“ Auch ein Zeichen, wie fragil und vernetzt die Welt für ein lokal ansässiges Unternehmen geworden ist. Langfristig fürchtet Bouvier um den zunehmend deindustrialisierten Standort: „Ich mache mir Sorgen um die Zukunft auf lange Sicht. Ohne Industrie wäre unser Wohlstand nicht mehr zu halten.“