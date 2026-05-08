Ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung lenkte am 7. Mai gegen 14 Uhr seinen Pkw auf der A10 Tauernautobahn von Italien kommend in Fahrtrichtung Salzburg. Auf Höhe der Gemeinde Weißenstein, Bezirk Villach-Land, kam der Lenker aus bislang unbekannter Ursache von der Überholspur nach rechts auf den ersten Fahrstreifen und touchierte dabei einen vor ihm fahrenden Sattelanhänger, gelenkt von einem 30-jährigen weißrussischen Staatsangehörigen. Der Pkw wurde dabei schwer beschädigt und kam anschließend auf dem zweiten Fahrstreifen zum Stillstand. Am Sattelanhänger entstand erheblicher Sachschaden.

Die 71-jährige Beifahrerin des Pkw, ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und die Notärztin mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Villach geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergearbeiten war die A10 Tauernautobahn im Bereich der Unfallstelle von 14 Uhr bis 15.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen zwei Streifen der Autobahnpolizei, die Autobahnmeisterei, der Rettungsdienst sowie zwei Feuerwehren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften.