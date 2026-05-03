In der Nacht auf Sonntag ist es in Flattach (Bezirk Spittal an der Drau) zu einem Großbrand gekommen. Gegen 1.20 Uhr brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Wirtschaftsgebäude, das direkt an ein Wohnhaus angrenzt, ein Feuer aus. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren sowie mehrerer Polizeistreifen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen rasch um sich, sodass ein rasches Eingreifen erschwert wurde.

Rinder eingefangen

Glücklicherweise konnten sich die insgesamt 18 im Gebäude gehaltenen Rinder selbstständig ins Freie retten. Sie wurden kurze Zeit später von den Besitzern eingefangen und unverletzt in Sicherheit gebracht. Trotz des Großeinsatzes der Feuerwehr konnte das Wirtschaftsgebäude nicht mehr gerettet werden und brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Löscharbeiten dauerten an

Rund 100 Einsatzkräfte standen mit insgesamt elf Fahrzeugen der Feuerwehren Penk, Obervellach, Stall, Tresdorf und Flattach im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten in den frühen Morgenstunden weiterhin an. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Angaben zur Schadenshöhe liegen bislang nicht vor.