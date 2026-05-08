Die Österreichische Post hat im ersten Quartal 2026 in einem schwierigen Marktumfeld deutlich weniger Gewinn gemacht. Das Periodenergebnis brach von 39,6 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 15,3 Millionen Euro massiv ein. Der Umsatz erhöhte sich indessen geringfügig um 0,9 Prozent auf 770,7 Millionen Euro - gestützt vom Paketgeschäft, das vor allem vom Versandhandel angetrieben wird. Weitere Rückgänge gab es dagegen bei Brief- und Werbemengen.

Wo die Umsätze gesunken sind

In der Sparte Brief, Filiale & Services sanken die Umsätze um 7,6 Prozent auf 289,9 Millionen Euro. Ausschlaggebend war der strukturelle Rückgang des Briefvolumens. Da Werbekunden sparen müssen, war zudem das Werbegeschäft rückläufig. Deutlich besser lief das Paketgeschäft. In der Sparte E-Commerce & Logistics legten die Umsätze um 6,9 Prozent auf 447,4 Millionen Euro zu. Während sich das Geschäft in Südost- und Osteuropa gut entwickelte, gab es in der Region Türkei - diese umfasst die Länder Türkei, Aserbaidschan, Georgien und Usbekistan - Mengenrückgänge aufgrund von restriktiven Importregeln für Pakete aus Asien.

Ergebnis deutlich nach unten gedrückt

Dieser Mengenentfall sowie der Wettbewerb in Südost- und Osteuropa und die Transformation im Telekommunikationsbereich drückten das Ergebnis deutlich nach unten. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sank von 101,6 Millionen Euro im Vorjahr auf 93,8 Millionen Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) ging von 48,4 Millionen Euro auf 36,8 Millionen Euro zurück. Unterm Strich blieben nur noch 15,3 Millionen Euro übrig, nach 39,6 Mio. Euro in der Vorjahresperiode.

Leichter Umsatzanstieg fürs Gesamtjahr erwartet

Für das laufende Jahr werden aufgrund der zunehmenden Digitalisierung weitere Volumenrückgänge im Briefgeschäft erwartet. Ein starker E-Commerce-Trend dürfte jedoch anhaltendes Wachstum bei den Paketmengen bringen. Regulatorische Einschränkungen im internationalen Handel sorgen zudem für Unsicherheiten, ebenso wie die Geopolitik. Dennoch geht die Post von einem leichten Umsatzanstieg aus. Weiters rechnet das Unternehmen aber mit erhöhten Kosten aufgrund der Inflation.