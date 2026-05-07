Nicht wenige rechneten damit, dass die Weltmeisterschaft in der MotoGP bereits beim Rennen in Le Mans entschieden ist. Egal, ob Konkurrenz, Experten oder Fans – alle sahen Titelverteidiger Marc Marquez auf der Ducati auch in diesem Jahr ganz vorne. Der Spanier agierte in der Vorsaison zu dominant, die Verbindung von Fahrer und Bike schien unschlagbar. Doch von einer Vorentscheidung im Titelkampf ist man zurzeit in der Motorrad-Königsklasse weit entfernt. Erst recht, wenn es um die Ambitionen von Marquez auf die Meisterschaft geht.

Vor dem Großen Preis von Frankreich liegt der siebenfache MotoGP-Champion bereits 44 Punkte hinter dem WM-Führenden Marco Bezzecchi. Während der Italiener bisher die große positive Überraschung der Saison ist, sind die Auftritte des spanischen Überfliegers wohl am anderen Ende einzuordnen. Deshalb passte es nur ins Bild, dass Marquez beim vergangenen Rennen in Jerez erneut auf unerklärliche Art und Weise stürzte. „Manche Stürze sind einfach nur Stürze. Es war nichts Besonderes und darauf gibt es keine Antwort“, erklärte der Superstar vor dem Rennwochenende. „Ich habe einen Fehler gemacht, weil ich gestürzt bin. Man muss das vergessen und bei den nächsten Rennen weitermachen.“

„Kann derzeit nicht an den Titel denken“

Während Aprilia nach Jahren endlich den eigenen Erwartungen gerecht wird, rätselt man bei Ducati über den Rückstand auf die Landsmänner. „Die Ergebnisse zeigen, dass wir zwar schnell sind, es uns aber an Konstanz mangelt. Genau hier müssen wir versuchen, herauszufinden, warum uns diese Konstanz fehlt, die im letzten Jahr unsere Stärke war – bei allen möglichen Bedingungen und auf allen Strecken. In diesem Jahr bin ich deutlich unbeständiger“, sagte der Weltmeister. Die Inkonstanz sei aber keinesfalls auf die Desmosedici GP26 zurückzuführen, sondern vielmehr auf die eigenen Leistungen, erklärte der 33-Jährige. „In Jerez hat eine Ducati gewonnen, das bedeutet, dass das Motorrad siegfähig ist und um den Titel kämpfen kann. Ich muss herausfinden, wie ich mich verbessern kann.“

Es ist wohl das berühmte Momentum, das Marquez abhandengekommen ist und ebenso schwer zu beschreiben, wie zurückzuholen ist. „Wenn ich das Motorrad vom letzten Jahr haben möchte, bekomme ich es. Wenn ich das Gefühl vom letzten Jahr wiederfinden möchte, stehen mir die entsprechenden Teile zur Verfügung: Alles, was ich dazu brauche. Jetzt muss ich nur noch daran arbeiten, dieses Gefühl wiederzufinden.“ Angesichts der derzeitigen Leistungen stimme es, „dass ich derzeit nicht an den Titel denken kann.“