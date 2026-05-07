Wie jetzt bekannt geworden ist, hat Roland Weißmann bereits am Dienstag beim Arbeits- und Sozialgericht eine Klage gegen den ORF eingereicht. Weißmann klagt gegen seine Kündigung als „Chefproducer Fernsehen“. Diese will er damit als rechtsunwirksam erklären lassen. Das Kündigungsschreiben sei auf den 17. April datiert gewesen, zugestellt aber erst am 22. April.

Weißmann sieht in der Kündigung ein unzulässiges Motiv. In der Klage heißt es, dass seine Forderung nach Wahrung der Persönlichkeitsrechte im Zusammenhang mit seinem Rücktritt als ORF-Generaldirektor der eigentliche Grund für die Kündigung gewesen sei. Falls das Gericht seine Klage zurückweist, würde er sie zusätzlich auf den Vorwurf der Sittenwidrigkeit stützen.

Verhandlungstermin im August

Der erste Verhandlungstermin ist für den 11. August 2026 angesetzt. Einvernahmen sind noch nicht geplant. Zuerst soll die Sach- und Rechtslage besprochen und das weitere Vorgehen festgelegt werden.