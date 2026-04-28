Das letzte Wort in der Causa rund um den zurückgetretenen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ist noch lange nicht gesprochen. Wie am Dienstagabend bekannt wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien nun gegen jene Frau, die Weißmann der sexuellen Belästigung bezichtigt. Auch gegen ihren Anwalt wurden Ermittlungen eingeleitet, bestätigte Sprecherin Judith Ziska der „Krone“. Untersucht werden eine mögliche Erpressung und die missbräuchliche Verwendung von Tonaufnahmen.

Weißmann brachte Sachverhaltsdarstellung ein

Ausgangspunkt soll eine Sachverhaltsdarstellung gewesen sein, die Weißmann bei der Justiz eingebracht hat. Diese folgte auf die Ankündigung, dass die betroffene Frau sowohl gegen Weißmann als auch den ORF rechtliche Schritte einleiten möchte. Das Ergebnis einer Compliance-Untersuchung, bei der keine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinne von Weißmann festgestellt werden konnte, wollte sie nicht auf sich sitzen lassen.

Ja, es habe eine Beziehungsebene gegeben. „Freundlich, vielleicht auch vertraut. Eine Form von Nähe, wie sie in beruflichem Kontext entstehen kann“, heißt es in einem „profil“-Artikel von vor wenigen Tagen. Allerdings: „Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Einvernehmlichkeit in sexuell konnotiertem Zusammenhang“, betont die ORF-Mitarbeiterin darin.

Oliver Scherbaum, der Anwalt des Ex-ORF-Chefs, spricht in der „Krone“ davon, dass die Vorwürfe ein gezielter Versuch gewesen seien, seinen Mandanten „aus seiner Position zu entfernen. Wir sind zuversichtlich, dass nun wirklich alles auf den Tisch kommen wird“.

Weißmann trat Anfang März als ORF-Generaldirektor zurück, nachdem die Vorwürfe gegen ihn auftauchten. Anfang April gab der ORF schließlich an, das Dienstverhältnis mit ihm zu beenden. Daraufhin kündigte Weißmann an, knapp vier Millionen Euro von seinem ehemaligen Arbeitgeber einklagen zu wollen. Auch die Wiener Wochenzeitung „Falter“ will er auf Unterlassung klagen, nachdem diese Chat-Auszüge zwischen ihm und der betroffenen Frau veröffentlicht hatte.