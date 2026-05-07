Beim Montieren von Photovoltaik-Elementen ist am Donnerstagvormittag in St. Marein bei Graz ein schwerer Arbeitsunfall passiert. Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war auf dem Flachdach eines Einfamilienhauses beschäftigt, als es gegen 9.45 Uhr passierte: Er stürzte aus bislang unbekannter Ursache aus einer Höhe von etwa sieben Metern vom Dach zu Boden.

Der Mann wurde schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Ein Fremdverschulden kann laut Angaben der steirischen Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.