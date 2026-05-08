In der gegenwärtig höchst angespannten geopolitischen Lage dürfte der Blick, was Europa anbelangt, vor allem auf Deutschland und Frankreich gerichtet sein. Profil zeigen allerdings auch Spanien und sein 2018 amtierender Ministerpräsident Pedro Sánchez.

Auf maximale Distanz zu Trumps Krieg

Der 54-jährige Sozialdemokrat ließ US-Präsident Donald Trump bald wissen, dass er – angesichts dessen Krieges in der Golf-Region – Spaniens Luftraum für das US-Militär nicht zur Verfügung stelle. Dabei weiß er seine Landsleute durchaus auf seiner Seite – das resolute „Nein“ zum konzeptlosen Wüten der Trump-Regierung dürfte auch dem mehrheitlichen Wunsch der spanischen Bevölkerung entsprechen. Das Toben auf der anderen Seite des Atlantiks kam postwendend. Sánchez dachte aber nicht daran, sich vom Weißen Haus einschüchtern zu lassen und Amerika „unterwürfig zu folgen“ – auch nicht durch die weltweit sattsam bekannten Strafzolldrohungen. Keine Frage – der Spanier gefällt sich in seiner Rolle als „Trump-Gegenentwurf“.

Zuvor hat Sánchez den Druck auf Brüssel erhöht, das seit 2000 in Kraft stehende Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel solle ausgesetzt werden: Israels Premier Benjamin Netanjahu und dessen Kabinett würden internationales Recht in den Palästinensergebieten und im Libanon mit den Füßen treten, lautet Sánchez’ Vorwurf. Hier weiß der Spanier auch einige andere EU-Länder auf seiner Linie – und pocht auf die Bedeutung von Völkerrecht, um das es schon besser bestellt war.

Koalition war schon an der Kippe

Und innenpolitisch? Die Partido Socialista Obrero Español (PSOE) von Sánchez formiert zusammen mit der linken Fraktion Sumar eine Minderheitsregierung, die schon mehrfach schwer angezählt war. Dass Linke am Ruder sind, unterstreicht eine Maßnahme, die in anderen Ländern kaum bis gar nicht zu verkaufen wäre: Sánchez’ Regierung bietet per Dekret 500.000 irregulär eingereisten Menschen eine Legalisierung ihres Aufenthaltsstatus an. Dieser Schritt soll den Arbeitskräftemangel im Land ausgleichen und Integration fördern. Berechtigt sind solche Personen, die bereits seit fünf Monaten – ohne eine Vorstrafe – in Spanien leben.

„Nebenbei“ erklärte der Wirtschaftswissenschaftler aus Madrid den US-High-Tech-Riesen den Kampf: Die Nutzung von sozialen Medien unter 16 Jahren soll eingeschränkt werden. Für den Sozialdemokraten ist Social Media wie ein gescheiterter Staat, der Gesetze missachtet und Verbrechen toleriert. Auch hier prompte Empörung aus den USA in Gestalt von Elon Musk: Der Multimilliardär schimpfte ihn einen „dreckigen Tyrannen“. Maue PSOE-Ergebnisse bei Regionalwahlen, dringliche Baustellen im Land und nicht zuletzt Korruptionsvorwürfe gegen sein engeres Umfeld setzen Sánchez viel eher zu.