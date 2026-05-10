Wenn Männer flüchten, flüchten sie oft allein. Mütter würden das nicht tun. Sie könnten ihre Kinder nicht dort zurücklassen, wo ihnen Verfolgung, Folter oder der Tod droht. Sie nehmen sie mit auf eine oft monatelange und lebensgefährliche Reise ins Ungewisse. „Wenn man mit seinen Kindern flüchtet, steigert das die Angst ins Unendliche. Selber ist man nicht wichtig. Man will die Kinder nur irgendwie in Sicherheit bringen. Für mich ist das der legitimste Wunsch einer Mutter auf Erden“, beschreibt Dominique Binyamin das Schicksal von Frauen auf der Flucht.

Sie selbst war privilegiert, streicht sie immer wieder hervor. Ihre Kinder konnten eine europäische Schule besuchen. Als Tochter eines Syrers und einer Steirerin konnte sie im Arabischen Frühling nach einem Übergriff maskierter Soldaten mit Maschinengewehren auf dem Schulweg ihrer Kinder auf legalem Wege nach Österreich kommen. „Die meisten haben es nicht so einfach“, erzählt sie und berichtet vom Schicksal einer Landsfrau, die nach einer Gruppenvergewaltigung ihrer eigenen Familie nicht mehr unter die Augen treten konnte, weil sie nach deren unvorstellbaren Ansichten Schande über sie gebracht hat. Hätte sie ihre Kinder zurückgelassen, hätte man Rache an ihnen genommen.

Dominique Binyamin und Taraneh Roshan Abadi (mit Arya, Therapiehündin in Ausbildung) sind Sozialarbeiterinnen der Diakonie © Weichselbraun

Binyamin ist Sozialarbeiterin bei der Diakonie de la Tour, die auch Flüchtlinge betreut. In ihren Gesprächen mit Geflüchteten stellt sie oft die Frage, wann sie sich zum ersten Mal wieder sicher gefühlt haben. Die Antwort eines kleinen Jungen wird sie nie vergessen: „Als die Mama das erste Mal wieder einen Platz zum Schlafen hatte und uns Essen machen konnte.“

Verrutschtes Kopftuch: Hinrichtung drohte

Wenn die Frauen Gesprächstherapien bekommen, um das Erlebte irgendwie verarbeiten zu können, ist Taraneh Roshan Abadi oft als Übersetzerin dabei. Nachdem der damals hochschwangeren Iranerin in Teheran einmal das Kopftuch verrutscht ist und ihre Haare zu sehen waren, wurde sie drei Tage lang inhaftiert und gefoltert. Bei ihrer Entlassung unterschrieb sie einen Zettel auf dem stand, dass sie im Wiederholungsfall vor den Augen ihrer Nachbarschaft ausgepeitscht und, sollte das Kopftuch ein weiteres Mal nicht sitzen, hingerichtet wird. „Daheim habe ich zu meinem Mann gesagt: Bitte gehen wir“, erzählt sie. Man konnte nach Österreich fliegen und ihre Töchter kamen hier zur Welt. Die ältere, Medina, ist Menschenrechtsaktivistin und zu einer gefragten Expertin auf diesem Gebiet geworden. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen kämpft sie gegen das islamistische Mullah-Regime in der ehemaligen Heimat ihrer Mutter.

Eine Spielecke in der Flüchtlingsunterkunft in Waiern © Weichselbraun

Was sie in den Therapiestunden zu hören bekommt, ist dramatisch, bewegend und zutiefst verstörend zugleich. „Viele Mütter verlieren ihre Kinder auf der Flucht. Sie wissen nichts über ihr Schicksal, haben nicht einmal ein Grab“, sagt Abadi, die ebenfalls Sozialarbeiterin bei der Diakonie ist, den Tränen nahe. Oft sei die traurige Gewissheit besser, erzählen Frauen.

Ein erdrückender Gedanke, wenn man weiß, dass täglich unzählige Kinder auf der Flucht in den Meeren ertrinken oder in den Wüsten verdursten. „Die Mütter erzählen uns auch, dass die Schlepper ihre Kinder töten, wenn sie vor Hunger oder Qualen schreien“, sagt die Iranerin. Eine ihrer Klientinnen hat so ihre Zwillinge verloren. Die Schlepper sind es auch, die die Männer von ihren Familien trennen. Manchmal landet man in verschiedenen Ländern. Manchmal sieht man sich nie wieder.

Spucke statt Milch

Eine Mutter schilderte, wie ihr Kind während ihrer Flucht nach Österreich auf die Welt kam. Die Milch reichte nicht aus. Sie versuchte es in ihrer Verzweiflung mit ihrer eigenen Spucke zu nähren. Oder die Geschichte einer Somalierin, die die körperlichen und seelischen Qualen bei der Genitalverstümmelung ihrer Töchter miterleben musste und die Flucht ergriff, um dieses barbarische Ritual ihren jüngeren Töchtern zu ersparen

Die Kinder kommen von der Schule zurück ins Meta-Diestel-Haus © Weichselbraun

Vor vielen Jahren wurde Abadi einmal in ein Krankenhaus gerufen. Eine junge, hochschwangere Frau aus Afghanistan wurde dort hingebracht. Im dritten Monat ist sie geflüchtet, im neunten ist sie angekommen. „Sie hatte keinen Ehemann und musste damit rechnen, dass sie mit ihrem Baby im Bauch hingerichtet wird“, sagt Abadi. Im sicheren Umfeld des Krankenhauses hat ihre Seele dann plötzlich nachgegeben, sie konnte kein Wort mehr sprechen. Die Ärzte und Abadi standen ihr bei. Heute ist ihre Tochter zwölf Jahre alt.

Geschenke aus der Schule

Den Muttertag kennen die rund 50 Bewohner im Meta-Diestel-Haus der Diakonie in Waiern. Die Menschen stammen aus Palästina, dem Iran, der Ukraine, Somalia, dem Kongo, der Türkei, Russland, China und Südkorea. Nicht in aller Welt wird dieser Tag genau heute gefeiert. Das ist von Kultur zur Kultur verschieden. Dass man heute trotzdem zusammenfindet, um die Mütter zu ehren, dafür sorgen die Kinder, die das in Kindergarten und Schule gelernt und selbst gebastelte Geschenke mit in die Flüchtlingsunterkunft bei Feldkirchen gebracht haben. „Das Schicksal der Kinder ist, dass sie mit dem Trauma der Eltern groß werden. Und sie erfahren bei jeder möglichen Gelegenheit, dass sie hier eigentlich nicht her gehören. Wegen ihres Aussehens, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion und ihrer Sprache“, sagt Binyamin.