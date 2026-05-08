Am Samstag, dem 23. Mai findet ab 16.30 Uhr beim Gasthaus Mosmeir in Oberlienz zum fünften Mal die „Wirt’s Garten-Fete“ statt. Es ist ein Open-Air-Konzert für Jung und Alt. Es werden fünf Bands auftreten, die teilweise Cover-Songs, aber auch eigene Lieder spielen. Stefan & Gaba, Brothers van Yarns, Fourtunez brassisted, Jimmy and the Goofballs, Circuit of Agony.

Jimmy and the Goofballs (Reggae und mehr)

Die Vollblutmusiker machen bereits seit 2013 ordentlich Radau und sind weit über Osttirol hinaus bekannt. Mit ihren eigenen Songs, einer Mischung aus Reggae, Funk, Hip-Hop, Brass und einer Prise Rock, bringt die neunköpfige Band das Publikum zum Beben. Wenn Jimmy die Saiten erst mal angeschlagen hat, sind drei Tage Sonnenschein und das Kribbeln in den Beinen vorprogrammiert. Das letzte Album „Der bezaubernde Jimmy” ist 2021 erschienen und legt noch eine Schippe für alle Kopfnicker drauf. Inspirieren lassen sich die Musiker dabei von ihrer musikalischen Heimat, der alpenländischen Blasmusik.

Brothers van Yarns (Indie-Rock)

Ein gemeinsamer Ausflug in die Toskana im Jahr 2010 bringt die Band aus Golling in Salzburg zusammen. Heute nehmen Brothers van Yarns die ZuhörerInnen mit auf eine musikalische Reise. Die Indie-Rock Band schafft mit den unterschiedlichsten Instrumenten – von der Akustikgitarre und Ukulele über Synthesizer bis hin zur Trompete – ihre eigene, ehrliche und authentische Musik. Die Songs erzählen Geschichten über das Leben. Mal melancholisch oder nostalgisch, mal voller Energie und Spielfreude. Für die Musiker ist es wichtig, Konzerte zu besonderen Momenten ohne große Inszenierung zu machen.

Fourtunez brassisted (Rock/Pop)

Die vierköpfige Band Fourtunez wurde 2020 gegründet und setzt als Cover-Band hauptsächlich auf All-Time-Favourites aus dem Rock & Pop Genre. Seit zwei Jahren treten sie bei ausgewählten Konzerten als Fourtunez brassisted auf. Nicht nur durch die hohe Frauenquote,, sondern auch durch das Bläser-Trio bekommen die Songs eine ganz spezielle Note.

Circuit of Agony (Heavy Metal)

Die gemeinsame Liebe zur Musik und ein wenig Glück haben die Band zusammengebracht. Bereits bei der ersten Ausgabe der Wirt’s Garten-Fete war Circuit of Agony dabei - damals neu gegründet und mit Cover-Songs. Heute fokussieren sich die Musiker mit neuer Besetzung zum größten Teil auf eigene Lieder. Dabei bedienen sie verschiedenste Geschmäcker, von Cross-Over bis zu gutem altem Heavy Metal.

Stefan & Gaba (Akustik-Klassiker)

Zwei Stimmen, zwei Gitarren und eine spürbare Leidenschaft: Stefan & Gaba holen die größten Hits der Musikgeschichte direkt ins Hier und Jetzt. Seit vier Jahren stehen die beiden zusammen auf der Bühne und haben ihren ganz eigenen Akustik-Sound gefunden, der einfach hängen bleibt. Ihr Set spannt einen musikalischen Bogen, der Generationen verbindet: Von den unsterblichen Klassikern der Beatles und Pink Floyd über die Hymnen von U2 und Coldplay bis hin zu den modernen Balladen von Ed Sheeran ist alles dabei.