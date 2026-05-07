Der Finanzkontrollausschuss des Tiroler Landtags tagte am Donnerstag erneut zum Finanzdebakel in Matrei. Themen waren die hohen Kosten für die Wirtschaftsprüfer-Kanzlei BDO, die Matrei nach dem Bürgermeisterwechsel 2022 in Sachen Finanzen beraten hat, die zusätzlich entstandenen Kosten für eine Wiener Anwaltskanzlei und Vorgänge rund um die Bichler Brücke, für deren Abrechnung es rund fünf Jahre gedauert hat. Doch der Reihe nach. Die Kleine Zeitung berichtete exklusiv, dass die Opposition im Matreier Gemeinderat mit Gemeindevorständin Elisabeth Mattersberger beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) Tirol eine Beschwerde nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gegen den Matreier Bürgermeister Raimund Steiner eingebracht hatte.

Hier hat schon der Rechnungshof in seinem Bericht vom Februar festgestellt, dass Bürgermeister Steiner gemeinsam mit dem Vizebürgermeister und einem Gemeindevorstand einen Auftrag mit dem Gegenstand „Plausibilisierung von Finanzzahlen und Unterstützung bei der Kommunikation mit dem Land Tirol“ schriftlich erteilt hätte, wobei laut einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss eigentlich ein „Konsolidierungskonzept“ zu beauftragen gewesen wäre. Ein solches Konzept hätte die BDO auch über Anweisung der Bezirkshauptmannschaft (BH) Lienz ausarbeiten sollen. In Folge hätte Bürgermeister Steiner zusätzliche Aufträge sogar in mündlicher Form erteilt, die bei über 400.000 Euro gelegen wären.

Köll kündigt Anzeigen an

Der Rechnungshof geht hier nur von einem Verstoß gegen die Bundesvergabeordnung aus. Der Matreier Ex-Bürgermeister Andreas Köll, dem man im Rechnungshofbericht die Hauptverantwortung für die 2022 festgestellte „materielle Insolvenzgefahr“ für die Gemeinde Matrei vorgeworfen hat, geht einen Schritt weiter: Er möchte bis zum Tiroler Mai-Landtag mehrere Sachverhaltsdarstellungen bei den Strafverfolgungsbehörden einbringen. Diese sollen klären, wer tatsächlich für die massiven Zahlungsprobleme ab Jahresende 2022 verantwortlich war und ob es zu Vermögensschäden bei der Gemeinde gekommen ist – wegen Beauftragungen entgegen einem klaren Gemeinderatsbeschluss.

Köll sagt: „Es geht mir dabei keinesfalls um eine Art Revanchismus, nachdem ja auch ich in der Vergangenheit des Öfteren angezeigt worden bin.“ Diese Anzeigen blieben ohne Folgen für ihn. Köll lässt wissen, dass eine private rechtliche Prüfung ergeben habe, dass gegen mehrere Personen ein begründeter Verdacht bestehen könnte in Zusammenhang mit der behaupteten Insolvenzgefahr für Matrei durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen möglicherweise strafrechtlich relevante Tatbestände erfüllt zu haben.

Verdacht auf Vermögensschäden

Denn: Beauftragungen entgegen aufrechten Gemeinderatsbeschlüssen könnten nicht nur gegen die Tiroler Gemeindeordnung verstoßen haben. „Sie könnten möglicherweise auch einen wissentlichen Missbrauch darstellen, über fremdes Vermögen zu verfügen oder andere durch Vollmachtsmissbrauch zu verpflichten und dadurch Vermögensschäden auszulösen“, informiert Köll. Dieser ergänzt, dass es in weiterer Folge möglicherweise auch zu hohen Zinsschäden bei einer missglückten Umschuldungsaktion von günstigen variablen auf deutlich höhere Fixzinsen bei Darlehen von rund 12,67 Millionen Euro gekommen sein könnte, die der Rechnungshof schon bis Jahresmitte 2024 mit rund 250.000 Euro bezifferte (wir berichteten). „Anhand rund zwanzig verschiedener, im Zeitraum 2022 bis 2026 dokumentierter Kausen werde ich diese Sachverhaltsdarstellung einbringen“, betont der Matreier Ex-Bürgermeister.

Andreas Köll © Ruggenthaler

Brückenprojekt als Knackpunkt

Doch damit nicht genug. Ein corpus delicti im Matreier Finanzdebakel ist die Bichler Brücke. Dieses Vorhaben wurde auch vom Rechnungshof wegen seiner schleppenden Umsetzung kritisiert. Dabei geht es laut Köll vor allem um die Frage, warum es schon in den Behördenverfahren für die Reparatur eines Hochwasserschadens an der Isel aus dem Herbst 2020 zu großen Verzögerungen und sogar einer Baueinstellung mit mehreren Verwaltungsstrafverfahren gekommen ist, obwohl im Frühjahr 2021 sehr kalte Temperaturen mit Niedrigwasser und damit perfekte Baubedingungen für die Fertigstellung der Widerlager vorherrschten.

Diese Kalamitäten führten zu einem weiteren Hochwasserschaden im Herbst 2021 und daraufhin nahezu zu einer Verdoppelung der Baukosten von ursprünglich rund 800.000 Euro auf über 1,6 Millionen Euro. Der zweite Teil der Auszahlung von rund 453.127 Euro an Katastrophenmitteln für einen Hochwasserschaden an einer bereits 2020 zerstörten Holzbrücke hat mehr als fünf Jahre gedauert.

Anzeige gegen Ex-Bezirkshauptfrau

Anfang 2022 kam es in diesem Zusammenhang zu einem Verwaltungsstrafverfahren gegen Köll. Dieser erhielt wegen einer eigentlich vom damaligen Bauhofleiter von Matrei schriftlich eingestandenen Wegschotterung einer Notumfahrung an der Isel eine Verwaltungsstrafe mit Bescheid in Höhe von gesamt 900 Euro. Köll legte Beschwerde ein. Bezirkshauptfrau Olga Reisner bestätigte laut Unterlagen die Weiterleitung seiner Beschwerde an das LVwG. Mehr als ein Jahr später erhielt Köll die gerichtliche Entscheidung: Das Verwaltungsstrafverfahren wäre eingestellt worden, da die mit Datum 26. Jänner 2022 datierte Weiterleitung der Beschwerde seitens der Behörde erst am 23. Mai 2023 beim LVwG eingelangt wäre.

In dieser Causa wird von Köll gegen die vormalige Bezirkshauptfrau Olga Reisner Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingebracht.