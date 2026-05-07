Die Geschichte hat für Aufregung gesorgt: Als Carina Höfler zur Bergrettung gehen wollte, hat die dafür zuständige Ortsstelle im Mürztal zuerst abgestimmt, ob man sie als Frau überhaupt aufnehmen soll. Das war 2016, nur eine hauchdünne Mehrheit war dafür, dass die damalige Mittzwanzigerin andocken durfte.

Heute ist sie hoch geschätzt, nicht nur bei ihren unmittelbaren Kollegen, sondern auch im Landesverband. Als Teil des so genannten „Med-Teams“ kann die ausgebildete Intensivkrankenschwester bei Einsätzen teils auch Medikamente verabreichen. Man ist froh, wenn sie dabei ist.

Carina Höfler mit Kollegen beim Sichern © Privat

Erfolgsgeschichten dieser Art gibt es, aber in Summe sind sie eher die Ausnahme: Auf 1900 männliche Mitglieder kommen in der Steiermark gerade einmal 154 Frauen. Keine zehn Prozent. „Und dennoch haben wir die Strukturen so zurechtgelegt, dass es immer mehr werden. Der Landesverband tut sehr viel dafür“, betont Petra Mader.

Sie ist selbst mit 50 Jahren Bergretterin geworden und heute eine von nur drei steirischen Ortsstellenleiterinnen (in Bruck an der Mur). „Für manche Männer ist die Bergrettung so etwas wie eine Safe-Space“, sagt sie.

Reine Männergemeinschaft

Vor allem ältere Bergretter sehen die Einsatzorganisation mitunter nach wie vor als Männergemeinschaft. Als einen Ort, wo man unter sich ist. „Das ist auch bis zu einem gewissen Grad legitim. Genauso wie wenn eine Frauengruppe, die Yoga macht, den Standpunkt vertreten kann: wir wollen keine Männer dabeihaben“, zieht sie einen Vergleich.

Petra Mader ist echte Multifunktionärin bei der Bergrettung © zVg

Man solle das Thema nicht mit Druck, Zwang oder der Brechstange lösen. „Das bringt nichts, es braucht Zeit, dann entwickelt sich das schon“, ist sie überzeugt. Mit Gesprächen und Diplomatie käme man weiter, erreiche mehr Akzeptanz und am Ende bessere Ergebnisse.

„Mein eigener Weg ist das beste Beispiel: Ich bin 2018 dazugegangen und alles andere als eine Power-Frau, die mit wehenden Fahnen sagt, jetzt müssen wir die Quote erhöhen.“ Die Funktionen seien ihr daraufhin vielmehr zugetragen worden.

Ortsstellenleiterin Petra Mader mit Kassier Raphael Beck (links) sowie Einsatzleiter und Hundeführer Daniel Temmel © zVg

Heute leitet sie nicht nur die Ortsstelle der viertgrößten steirischen Stadt, sie ist auch stellvertretende Gebietsleiterin sowie als Richterin für Zivil-, Arbeits- und Sozialrecht stellvertretende Rechtsreferentin auf Landesebene.

Helfen verbindet

Viel entscheidender als das Geschlecht sei ohnehin die Einstellung: Man müsse in ein Team passen, charakterlich aber auch fachlich. „Die physischen und psychisch-mentalen Anforderungen sind schon hoch, für Männer wie Frauen. Man weiß oft nicht, was einen im Einsatz erwartet, es gibt auch Totbergungen.“

Im Team gemeinsam helfen zu können, sei jedoch das große, verbindende Element. „Egal ob Mann oder Frau.“