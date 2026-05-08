Bei Lein, Kartoffel, Kürbis, Mais und Käferbohne denkt man wohl als Erstes an kulinarische Klassiker aus der Steiermark. Unter dem Titel „Bloom“ setzt sich das Landwirtschaftsmuseum im Schloss Stainz mit der Historie dieser Spezialitäten auseinander und gewährt einen Einblick in die Vergangenheit. So wird unter anderem erklärt, warum heute alltägliche Nahrungsmittel erst nach der Entdeckung Amerikas den Weg zu uns fanden.

Museum-Joanneum-Direktor Josef Schrammel, Leiterin des Museumsstandortes Stainz, sowie Kuratorin Maria Zengerer präsentieren Originale von damals und klären über die ursprüngliche Herkunft auf.

Zu sehen sind originale Exponate aus der Zeit des 15. Jahrhunderts © KLZ / Andreas Neumayer

Fünf Pflanzen - fünf Geschichten

Das Museum erzählt über die ältesten Vorfahren des steirischen Ölkürbisses, der nach der Entdeckung Amerikas den Weg nach Österreich fand. Auch die weiteren Spezialitäten beinhalten interessante Anekdoten in der Entstehung. „Jede einzelne Spezialität hat ihren eigenen Ursprung und wir bringen die Geschichten dahinter näher“, erklärt Müller.

Die Kartoffel, im Volksmund oft „Erdapfel“ genannt, gelangte etwa von Südamerika über Spanien nach Europa. Allerdings war sie damals noch kein Nahrungsmittel , sondern wurde als Zierpflanze verwendet. So hat jede Pflanze ihre eigene Erzählung auf Lager und mit Bildschirmanimationen werden diese den Besuchern erläutert.

Die Insektenmodelle wurden mit natürlichen Materialien hergestellt © KLZ / Andreas Neumayer

Modelle und Bilder

Die aktuellen Herausforderungen in der Landwirtschaft sind ebenfalls Thema von „Blühende Felder“. Extremwetterereignisse und Schädlinge wurden – wie die Nahrungsmittel – eingeschleppt. Künstlerin Anita Fuchs produzierte die in 3D-Modellen ausgestellten Insekten aus Blumen und natürlichen Materialien. Schadenbilder aus dem Feldbau belegen deren Auswirkungen.

Die Ausstellung „Blühende Felder“ ist bis 31. Oktober im Schloss Stainz jeweils von Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.