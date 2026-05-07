„Ich habe ein Trauma und Depressionen, kann nicht schlafen. Ich bin noch immer in psychiatrischer Behandlung“, schildert die Jugendliche die Folgen einer äußerst schockierenden Tat. Als sie 14 war, wurde die Bulgarin in Graz in einen Hinterhalt gelockt. Von gleichaltrigen Mädchen: „Ich wurde getreten, spürte überall am Körper Fäuste. Sie haben mich mit einer Eisenstange geschlagen“, erinnert sie sich. – „Gab es für Sie überhaupt eine Chance, aus dem verlassenen Haus zu flüchten?“, will Richterin Andrea Schwinger-Wagner nun beim Prozess am Straflandesgericht wissen. Die ganz in schwarz gekleidete Bulgarin muss verneinen, meint: „Die anderen haben den Ausgang blockiert. Und hätte ich es versucht, wäre es sicher noch schlimmer für mich geworden ...“

Zwei Mädchen gelten laut Anklage als Haupttäterinnen. Die anderen? Hielten die Tat auf Video fest. Die Zeit oder die Courage, dem blutigen Treiben ein Ende zu setzen, hatte offenbar keine. Denn, wie eine Angeklagte sagt: „Wir waren zu sehr auf das Filmen mit dem Handy konzentriert.“

Haare angezündet: Verstörende Gewaltvideos

Die beim Übergriff aufgenommenen, verstörenden Videos sind zentraler Teil der Verhandlung am Donnerstag. Man ist beim Hinsehen mit Szenen unfassbarer Gewalt konfrontiert: Hilfeschreie des Opfers werden ignoriert. Wieder und wieder prügeln zwei Mädchen auf die Bulgarin ein, schlagen sie mit der Eisenstange. Flehendes Wimmern hält die Täterinnen nicht davon ab, weiterzumachen. „Sie haben mir auch die Haare angezündet. Ich musste mich ausziehen. Sie zündeten dann meine Jacke an. Dann hielten sie mir eine Glasscherbe hin, ich dachte, sie stechen mich ab.“ Später ging die zurückgelassene 14-Jährige nach Hause, wollte alles für sich behalten. „Doch meine Mutter hat das Blut und die blauen Flecken an mir bemerkt, also musste ich ins Krankenhaus.“

Die Gewaltspirale begann sich damit erst zu drehen. Denn die gepeinigte Bulgarin forschte später eine Täterin aus, verlangte von der Schülerin eine Entschuldigung. Bekam keine – und stach ihr deshalb mit einem Messer in den Rücken. Beim Prozess im Herbst 2024 wurde sie für diesen Racheakt selbst verurteilt. Der Schöffensenat sprach für die absichtliche schwere Körperverletzung eine unbedingte Haftstrafe in der Höhe von 18 Monaten aus.

Eisenstange und Unterwäsche in Mur geworfen

Die Ermittlungen bezüglich der ersten Attacke im verlassenen Haus waren zu diesem Zeitpunkt noch am Laufen. Erst jetzt konnte dieser Akt mit dem letzten Tag im Prozess gegen die sechs jungen Mädchen geschlossen werden. Der Opferanwalt richtete dabei seinen Blick auf alle Angeklagten: „Mehr als zwei Jahre sind seit der Tat vergangen. Keine von ihnen hat sich bisher für das Geschehene entschuldigt“, sagt er vorwurfsvoll. Beim Entfernen der Spuren war man schneller gewesen: die Eisenstange und die Unterwäsche des Opfers wurden einst in der Mur versenkt.

Das Urteil folgte nach intensiver Beratung der Schöffen erst am Abend: Die beiden Haupttäterinnen wurden zu je 18 Monaten Haft (sechs davon unbedingt) verurteilt. Das restliche Quartett erhielt eine Strafenkombination (neun bis zwölf Monate bedingt, dazu unbedingte Geldstrafen). Nicht rechtskräftig.