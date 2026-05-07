Im vergangenen Jahr wurde die Ortsdurchfahrt in St. Peter am Ottersbach (L 203) umfassend saniert. Die Kosten für das Gesamtbauvorhaben bezifferte man mit rund 950.000 Euro. Es handelte sich um einen knapp eineinhalb Kilometer langen Fahrbahnabschnitt sowie um den Bau eines neuen Geh- und Radweges und die Sanierung der Dorfbachbrücke. Mit Ende Dezember wurden die Bauarbeiten abgeschlossen – vorerst.

Denn die Sanierungsarbeiten wurden mangelhaft ausgeführt, wie das Land Steiermark in einer Aussendung schreibt. Somit kommt auf St. Peter erneut eine Baustelle zu. „Nach erstellten Gutachten sind sowohl die Asphaltkonstruktionen als auch die neu versetzten Randleisten nicht übernahmefähig, weshalb die Baufirma für die Mängel haftet und diese auch gemäß der Ausschreibung auf Gewährleistung beheben wird. Verkehrsteilnehmer und Bewohner müssen leider erneut für voraussichtlich drei Monate mit Behinderungen rechnen”, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Erneut Totalsperre

„Wir haben während der Bauzeit mehrmals unsere Bedenken geäußert, doch man hat nicht auf uns gehört“, wird Projektleiter Johannes Pichler von der A16 in der Aussendung zitiert. Die Mängelbehebung soll im Juni starten und bis spätestens Ende August abgeschlossen sein. Der Großteil der Arbeiten könne mit wechselweisen Anhaltungen durchgeführt werden. Für die Asphaltierungsarbeiten müsse man aber für rund zwei Wochen erneut eine Totalsperre verhängen.

Nachgefragt im Büro der Verkehrslandesrätin würden Situationen „in dieser Art und Weise Gott sei Dank nur selten“ vorkommen.