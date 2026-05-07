Roboter, die Häuser bauen, und Betonelemente aus dem 3D-Drucker – das klingt im ersten Moment nach Science-Fiction, ist aber in Wirklichkeit schon längst angekommen. Das zeigt sich eindrucksvoll am Campus der Eidgenössischen Technischen Universität (ETH) Hönggerberg in Zürich. Dort werden innovative Baumethoden erforscht, bei denen Robotik, Künstliche Intelligenz und digitale Planung in den Bauprozess integriert werden. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten.

Das beste Beispiel dafür gibt es gleich vor Ort. Die vom Schweizer Holzbauspezialisten Erne gefertigte 2308 Quadratmeter große Holzdachkonstruktion des Neubaus des Instituts für Technologie in der Architektur. Diese besteht aus 48.624 Holzelementen, die zu 168 Fachwerkträgern zusammengefügt wurden.

Eine Leistungsschau des modernen Bauens ist auch das Innovationsgebäude Nest der Empa AG. Es gilt als das weltweit erste bewohnte Gebäude, das digital entworfen, robotergestützt gefertigt und automatisiert gebaut wurde. Durch innovative Bauprozesse kommen aber auch in Vergessenheit geratene Baumaterialien wie Lehm zu neuen Ehren. Das Start-up Rematter AG fertigt aus Holz und Stampflehm Deckensysteme, die digital geplant und von Robotern unterstützt hergestellt werden.

In Zürich liegt ein Schwerpunkt auf Innovation beim Bauen © KLZ/Auer

Holz spielt beim klimaschonenden Bauen eine wesentliche Rolle. Auf dem Zwhatt-Areal ist das mit 75 Metern Höhe derzeit höchste Holz-Hybridhochhaus der Schweiz errichtet worden. Dabei kam regionales Buchenholz zum Einsatz, denn aufgrund des Klimawandels wird sich die Bauwirtschaft wohl zunehmend von den weniger hitzeresistenten Nadelhölzern verabschieden müssen und sich den Laubhölzern zuwenden.

Blick über den Tellerrand

Die Schweiz zählt zu den innovationsstärksten Volkswirtschaften weltweit. Wie die genannten Beispiele zeigen, gilt das auch ganz besonders für den Baubereich. „Wir wollen konkrete Ansätze mitgeben, die sich direkt in den Arbeitsalltag integrieren lassen“, sagt Hemma Kircher-Schneider, Leiterin der Außenwirtschaft und EU der Wirtschaftskammer Kärnten. Deshalb haben sich jetzt auf Initiative der Kammer einige heimische Firmen ein Bild davon vor Ort gemacht. „Es ist immer gut, über den Tellerrand hinauszuschauen. Wir holen uns neue Ideen, die wir ganz oder teilweise umsetzen“, sagt Bruno Ruhdorfer, Geschäftsführer der Bruno Ruhdorfer GmbH, der gemeinsam mit Sohn Alexander Ruhdorfer, Prokurist der Säge Hirt, an der Reise teilgenommen hat.

Bruno und Alexander Ruhdorder © WKK

Anleihen an den Schweizer Entwicklungen wollen auch das Vater-Sohn-Gespann Karl und Maximilian Liesnig vom Planungsbüro Liesnig in Bleiburg nehmen. Der 20-Jährige konzentriert sich in der Firma auf Innovation und betont: „In Vorfertigung, Drohnen, Lehm und KI sehe ich viel Potenzial.“

Maximilian und Karl Liesnig © WKK

Holzbau-Innungsmeister Fritz Klaura kommt zu dem Schluss: „Die Schweizer kochen auch nur mit Wasser.“ Doch es gibt einen entscheidenden Nachsatz: „In der Schweiz muss nicht alles nach Norm gebaut werden, deshalb ist mehr Innovation möglich.“ In Österreich hingegen sei das Bauen außerhalb der Norm mit einem hohen bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden und komme daher nur bei herausragenden Einzelprojekten wie etwa dem Pyramidenkogel-Turm in Frage.

Kärntner Holz- und Bau-Firmen informierten sich in Zürich © WKK

Das „gegenseitige Lernen und sich Vernetzen“ hält Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl für besonders wichtig. Neben der Innovation könne man sich in Österreich aber auch bei der Haltung zur Leistung einiges bei den Schweizern abschauen, ist er überzeugt. Darüber hinaus ist das Land der viertwichtigste Warenexportpartner Österreichs. Im Jahr 2025 beliefen sich die Warenexporte in die Schweiz auf rund 9,9 Milliarden Euro und verzeichneten damit im Vergleich zum Jahr 2024 ein Wachstum von ca. 4,6 Prozent. Gleichzeitig stiegen die Importe aus der Schweiz nach Österreich um 55,2 Prozent auf einen Gesamtwert von elf Milliarden Euro, was vor allem an den Warengruppen Perlen, Edelsteine, Schmuck, Edelmetalle und Münzen liegt.



(Hinweis: Die Teilnahme an der Reise wurde von der Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt.)