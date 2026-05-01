Auf Wachstumskurs ist der Nahrungsergänzungsmittelhersteller Biogena, der vor Kurzem seinen 20. Geburtstag gefeiert hat. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erwirtschaftete das Salzburger Familienunternehmen 116,5 Millionen Euro Umsatz. Das Filialnetz der Firma Biogena, für die 475 Mitarbeiter tätig sind, dehnt sich immer weiter aus. Und soll das, wie Gründer und CEO Albert Schmidbauer bekräftigt, weiter tun. In Kärnten betreibt Biogena zwei Standorte, einen in Villach und einen in Klagenfurt. Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann bezeichnet die Entwicklung in Kärnten als „sehr erfreulich“. Man wachse im Bundesland überdurchschnittlich. In Klagenfurt verzeichnet Biogena ein Umsatzplus von 41,2 Prozent im Jahr, in Villach einen Zuwachs von 37,8 Prozent.

Schmidbauer betont: „Drei bis vier weitere Standorte könnten in Kärnten bald dazu kommen, denn wir gehen österreichweit zunehmend auch in kleinere Städte.“ Aktuell befinde sich Biogena in einer Hyperwachstumsphase und peile eine Umsatzmarke von 500 Millionen Euro an. Neben den Mikronährstoffen gewinnen Longevity sowie Biohacking- und Diagnostik-Angebote an Bedeutung für die Marke.

Neuer Besitzer für Kolhof gesucht

Dieser Wachstumskurs erfordere jedoch auch eine starke Fokussierung auf die Kernprioritäten. Konkret auf Kärnten bezogen heißt das, dass man sich von Schloss Kolhof bei Völkermarkt, das im Eigentum der Biogena Business Immobilien GmbH steht, trennt. Um 7,95 Millionen Euro steht das generalsanierte historische Gebäude samt 20 Hektar Fläche zum Verkauf. 2022 wurden dafür noch große Pläne präsentiert wie etwa eine eigene Speiseöl- und Gesundheitsöle-Produktion. Die umfassende Sanierung hat mehrere Jahre in Anspruch genommen. Großer Wert wurde auch auf die Außenanlagen gelegt. Laut Schmidbauer wurden 800 Bäume gepflanzt. Nichtsdestotrotz dürfe die „Spezialimmobilie jetzt einen neuen Besitzer finden“. Wann sei zweitrangig. Es werde schon der Richtige kommen, der die Liebe, die man investiert habe, zu schätzen wisse, ist der Biogena-CEO überzeugt.