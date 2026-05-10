Die junge Liebe einer Österreicherin zu einem Italiener, ein schreckliches Erdbeben und Heimweh nach Kärnten – diese schicksalhaften Erlebnisse der mittlerweile verstorbenen Osttirolerin Herta Rosa Walder führten dazu, dass heute in Udine eine „Kärntner“ Bar steht. Seit mittlerweile 30 Jahren führt die gebürtige Villacherin Claudia Ballerino das „Karinzia“, das in einem Außenbezirk von Udine liegt und das bereits 1990 von ihrer Mutter Herta Rosa aus Strassen / Abfaltersbach in Osttirol eröffnet worden war.

Und das kam so: Im Alter von 16 Jahren heiratete Herta Rosa, gebürtige Walder, den Italiener Gianfranco Ballerino, dessen Vater Adolfo in Coccau nahe der Grenze zu Österreich das Hotel „Da Ballerino“ besaß. Dort arbeitete die Osttirolerin zuerst einige Jahre. Schließlich bekam das Paar zwei Kinder, Claudia und Riccardo, die beide in Villach zur Welt kamen. „Ich habe eigentlich mehr Verwandte in Österreich als in Italien“, sagt Claudia Ballerino.

Schließlich verließ die junge Familie Coccau und eröffnete in Zompitta ihr eigenes Lokal. Das war vor etwas mehr als 50 Jahren: „Das Haus war ein Neubau. Im Lokal gab es zahlreiche Weine der Winzer aus der Region Friaul-Julisch Venetien.“ Doch dann, vor genau 50 Jahren, blieb kein Stein auf dem anderen. Der Friauler Ort, der nahe Gemona liegt, lag 1976 im Epizentrum des schweren Erdbebens, das in nur wenigen Minuten 1000 Menschen das Leben kostete.

Im Lokal der Familie Ballerino fielen die Flaschen aus den Regalen. „Im Keller stand kniehoch der Rotwein und überall waren Scherben. Die Kinder hatten gerade im Badezimmer in der Wanne geplanscht, als die ganze Wanne zu schaukeln begann. Herta Rosa packte die Kinder und rannte hinaus ins Freie“, erzählt Maria Luise Hattenberger, eine von insgesamt sieben Geschwistern von Herta Rosa. Das neue Haus hatte danach solche Risse, dass es verkauft werden musste. Doch die Familie war froh, dass alle noch am leben waren, und zog weg.

Flucht nach Wien

Nach dem Erdbeben zog Herta Rosa mit ihrer Familie nach Wien, zu Herbert Walder, einem ihrer Brüder. „Da gab es in der ORF-Nachrichten-Sendung ‚Zeit im Bild‘ einen Beitrag über sie, weil sie als erste nach dem Erdbeben nach Österreich geflohen sind. Danach brachte auch eine Zeitung einen Bericht. Der Medienrummel half, eine Wohnung und eine Arbeit zu finden“, sagt Hattenberger. Trotzdem wollten die Italiener nach einem Jahr in Wien wieder zurück. Sie eröffneten in Udine zuerst das Lokal „Aurora“ und später ein anderes, das „Il Sole“, ebenfalls in Udine im Wohnkomplex „Villaggio del sole“.

Claudia kehrte aus Rom zurück

Als „Soloprojekt“ sperrte Herta Rosa dann das „Karinzia“ auf. Den Namen trägt das Lokal, weil die Österreicherin auch immer ein bisschen Heimweh hatte, vor allem im Winter, wenn es schneite. Als sie ein halbes Jahr vor ihrem Tod von ihrer Krankheit erfuhr, kehrte ihre Tochter Claudia aus Rom zurück. „Um der Mama unter die Arme zu greifen“, wie sie sagt. Im 42. Lebensjahr verstarb Herta Rosa. Ihre Tochter übernahm das Lokal und führt damit den lebendigen Treffpunkt weiter.

Vom Stricken bis zur Karaoke

Denn was nach Partykneipe klingt, ist im Herzen eine traditionelle, italienische Kaffeebar. Jeden Mittwoch trifft sich dort die kreative Modegruppe zum Häkeln, Stricken, Schneidern und Ratschen. Immer wieder finden Feste statt. So sorgten Hobbykünstler im März auf 30 Verkaufsflächen im und vor dem Lokal für reges Interesse. Vegane Verkostungen stehen öfter am Programm. Vom Weihnachts-Kekse- und Geschenke-Bastel-Workshop über Karaoke-Abende und ein Faschingsgschnas findet alles Platz in den zwei großen Räumen.

Ziehharmonika und Kasnudel

Bei drei Kärntenfesten kostete man Glundnen, Speck und Kasnudl und Claudias Onkel aus Landskron, Peter Erian, spielte auf der Ziehharmonika. Montag bis Samstag gibt es ab 6.30 Uhr Kaffee und Brioche. Um 12.30 Uhr legt die Wirtin eine Mittagspause ein und geht mit ihrem Hund Gaston spazieren. Dass das „Karinzia“ mit Selbstvertrauen in die Zukunft blickt, erklärt sich durch die Familiensituation. Claudias Tochter, Veronica Vitullo, steht schon in den Startlöchern. Derzeit kümmert sie sich um ihren eineinhalb Jahre alten Sohn Achille, weshalb sich im „Karinzia“ seit Kurzem auch Veranstaltungen für Kinder häufen.

Und wie viele Stammgäste schwärmt auch Lisa Zancaner, Journalistin der Friauler Tageszeitung „Messaggero Veneto“, die dem Lokal ebenfalls einen Jubiläumsbericht gewidmet hat, vom Karinzia: „Das Lokal ist in der ganzen Stadt ein Begriff. Wir kennen uns alle und wer neu hereinkommt, findet gleich Anschluss. Das hier ist mehr als ein Gasthaus. Es ist ein sozialer Treffpunkt, ein Herzensprojekt.“