Ausgerechnet das Delikt mit der geringsten Schadenssumme bringt den Angeklagten (29) diesmal für Jahre hinter Gitter. Im August des Vorjahres rollte er mit einem E-Scooter in ein Lebensmittelgeschäft in Graz-Strassgang und steckte eine Bergsteigerwurst ein – Kaufpreis 5,99 Euro – und wollte diskret und ohne zu bezahlen wieder verschwinden. Zu seinem Pech wurde er von der Filialleiterin ertappt und zurückgehalten.

Um zu fliehen traf er die nächste falsche Entscheidung: Er „drückte den Lenker des Scooters kraftvoll gegen den Körper“ der Frau, riss sich los und traf sie auch noch mit dem Ellbogen. Wer Gewalt anwendet, damit ihm Diebesgut nicht weggenommen wird, begeht aber räuberischen Diebstahl und darf sich auf sechs Monate bis fünf Jahre Haft gefasst machen. Für ihn erhöht sich nach fünf einschlägigen Vorstrafen wegen Gewaltdelikten der Strafrahmen sogar noch auf 7,5 Jahre.

Angeklagter hatte seit Tagen nichts gegessen

Es gäbe ein Beweisvideo, es wird nicht benötigt. „Schuldig“, sagt der Angeklagte dem Schöffensenat am Straflandesgericht Graz. „Warum?“, fragt ihn die Vorsitzende des Senates, Angelika Hacker, nach dem Motiv. „Gerade bei Ihren Vorstrafen verstehe ich das gar nicht.“ – „Ich hatte Hunger, ich hatte seit Tagen nichts mehr gegessen.“ Irgendwann nach der abgebrochenen Lehre zum Maschinenbautechniker muss es steil bergab gegangen sein, zuletzt lebte er ohne staatliche Unterstützung auf der Straße. Warum er keine Hilfe einer sozialen Einrichtung in Anspruch genommen hat, kann er nicht erklären.

„Wie soll es mit Ihnen weitergehen?“, fragt die Richterin. – „Jedenfalls nicht so wie jetzt. Ich würde gerne eine Ausbildung machen.“ – „Es ist Zeit, sich Gedanken zu machen, die Zeit läuft.“ In der U-Haft bekommt er erst einmal Medikamente, um vom Alkohol loszukommen. Bei der Filialleiterin entschuldigt er sich förmlich. „Ich hoffe, dass so etwas nicht mehr passiert“, sagt sie. Dem traurigen Blick einer Freundin, der er eine Geldbörse mit 10 Euro, eine Bankomatkarte, eine Ausweiskarte und ein Armband im Wert von 150 Euro gestohlen hat, weicht er aus.

Gericht schöpft den Strafrahmen nicht aus

Mit 24 Monaten schöpft der Schöffensenat den Strafrahmen bei weitem nicht aus – wohl auch, weil das Ausmaß der Gewalt vergleichsweise gering war. Da spielt der Angeklagte seine ganze Routine vor Gericht aus: „Drei Tage Bedenkzeit!“ Der Verteidiger wirkt überrumpelt, er hätte wohl geraten, sofort anzunehmen. Billiger wird es jedenfalls nicht.