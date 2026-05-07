Ehre wem Ehre gebührt. Am Mittwoch stellten Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Steiermark zwischen der fünften und der 13. Schulstufe ihr Wissen und Können im Erste-Hilfe-Bereich unter Beweis. Beim Landesbewerb für Erste-Hilfe waren demnach 250 Jugendliche im Einsatz.

Sie bewiesen, dass sie richtig handeln, wenn es darum geht,, wie man in einem Notfall rasch und richtig handelt. Die Aufgaben reichten von der Versorgung von Verletzungen bis hin zum sicheren Verhalten in unterschiedlichen Notfallszenarien.

46 Teams kämpften um Sieg

Beim Bewerb wurden die insgesamt 46 Teams von erfahrenen Erste-Hilfe-Lehrbeauftragten des Roten Kreuzes sowohl in Theorie als auch in Praxis auf Herz und Nieren geprüft.

In der Kategorie Jugend I (bis 13 Jahre) landeten die MS Obdach und das BG Rein ex-aequo mit jeweils 274 Punkten auf Platz 1. Bei der Jugend II (bis 18 Jahre) sicherte sich das BG/BRG Weiz mit 301 Punkten den Sieg. Für sie geht es nun weiter zum Erste-Hilfe-Bundesbewerb der Schulen, der am 2. Juni in Kärnten stattfindet.