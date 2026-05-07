Brisanter Fall bei der steirischen Polizei: Ein Übungsleiter der Exekutive ist nun selbst im Visier der Ermittler gelandet. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, soll der Beamte Munition an einen Dritten weitergegeben haben.

Die Polizei bestätigte auf Anfrage der „Kleinen Zeitung“ den Bericht. Der genannte Kollege ist mittlerweile suspendiert, gegen ihn wird ermittelt. Nicht wegen Diebstahls, sondern wegen Veruntreuung und Amtsmissbrauch. „Der Kollege hat die Munition ja legal besessen, also kann es nicht Diebstahl sein", erklärt Polizeisprecher Sabri Yorgun der „Kleinen Zeitung“.

Hausdurchsuchung führte zum Polizisten

Am Freitag dürfte der Fall bei der Staatsanwaltschaft landen, diese entscheidet dann ob gegen den Polizisten Anklage erhoben wird. Aufgeflogen ist der Mann, weil bei einer Hausdurchsuchung wegen eines anderen Falles die Munition des Polizisten gefunden wurde.

Der Abnehmer der Munition hatte in den sozialen Netzwerken rechte Inhalte gepostet, woraufhin Beamte seine Wohnung stürmten. In den ersten Einvernahmen sagte der Polizist aus, dass er die Munition an den Abnehmer verschenkt hatte. Beide würden sich den gleichen Schießstand teilen, woraufhin der Übungsleiter der Polizei dem Mann eine halbvolle Munitionspackung übergeben habe.

Die Ermittlungen im Fall sind jedenfalls noch im Laufen.