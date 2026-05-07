Am Mittwoch ging im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Feldbach ein Workshop der besonderen Art über die Bühne: An Handwerk und Blumen interessierte Leserinnen nahmen am Blumenkranz-Workshop mit Johann Obendrauf von Floristik Obendrauf teil und flochten ihren eigenen Türkranz unter Anleitung des Experten. Obwohl alle Teilnehmerinnen dieselben getrockneten Blumen, Blätter und Bänder zur Verfügung hatten, entwickelte sich jeder Kranz zu einem ganz besonderen Unikat.

Pflegetipps für Blumensträuße und Tricks, wie man Blumen richtig trocknet, blieben auch nicht aus: „Blumen sollten nicht über 15 Minuten außer Wasser sein und man sollte warmes Wasser zum Einwassern nehmen“, erklärte Obendrauf. Damit die Blumen das Wasser gut aufnehmen, sollte man die Stiele mit einem scharfen Messer anschneiden. Am schönsten trocknen Blumen, wenn sie zuvor eingefrischt gut aufblühen konnten. Ein dunkler Raum, in dem Luft zirkulieren kann, eignet sich für den Trocknungsprozess am besten.