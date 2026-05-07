Kurz nach 9.30 Uhr ist an der Kreuzung beim Eisernen Tor in Graz ein Pkw-Unfall passiert. Offenbar ist ein Einsatzfahrzeug der Polizei dabei beschädigt worden, ersten Angaben zufolge dürfte dieses mit einem Bus kollidiert sein.

Für Pkw kommt es am Opernring und Joanneumring zu Einschränkungen, bis die Unfallfahrzeuge abgeschleppt werden. Die Holding Graz – die nicht in den Unfall verwickelt war – muss die Linien 1, 4, 6 und 7 in Fahrtrichtung Jakominiplatz über den Andreas-Hofer-Platz führen. Für die Linien 3 und 5 wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Jakominiplatz und Andritz eingerichtet.

Polizei, Berufsfeuerwehr (im Sicherungsdienst) und ein Abschleppunternehmen sind im Einsatz, Details folgen.

Das Fahrzeug der Polizei wurde abgeschleppt © KLZ/Christian Weniger

Erst Mitte April ist im Bezirk Gries ein Polizeiwagen während einer Einsatzfahrt mit einem Pkw zusammengekracht. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.