Am Mittwochvormittag kam es auf der A2 auf der Höhe von Gleisdorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem auch ein Kleinkind verletzt wurde.

Eine 29-jährige Oststeirerin war gemeinsam mit ihrem Kind auf der Autobahn in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Vor ihr fuhr ein Lkw, der sich von der zweiten Spur wieder in die erste einreihte. Der 28-jährige Lkw-Fahrer dürfte dabei das Auto der Frau übersehen haben. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich.

Auto blieb am Dach liegen

Das Auto der jungen Frau stieß dabei rechts gegen eine Betonleitwand und überschlug sich. Es kam schließlich auf dem Dach liegend zwischen den drei Fahrstreifen und dem dortigen Baustellenbereich zu liegen.

Die Mutter und ihr Kind hatten jedoch Glück im Unglück. Sie konnten sich mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Auto befreien. Beide erlitten nur leichte Verletzungen beim Unfall. Der Lkw-Lenker blieb sofort stehen, er wurde nicht verletzt. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.