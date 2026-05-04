Am Montagnachmittag ereignete sich in der Gemeinde Malta ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war gegen 15.45 Uhr mit seinem Pkw samt Anhänger auf einer Gemeindestraße in Richtung Maltaberg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge stürzte das Fahrzeug rund 100 bis 150 Meter ab. Der Anhänger löste sich dabei vom Pkw und blieb kurz unterhalb der Absturzstelle im Geäst hängen. Das Fahrzeug kam schließlich westlich eines Anwesens im unwegsamen Gelände zum Stillstand.

Totalschaden

Der Lenker konnte sich eigenständig aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien und verständigte Angehörige, die umgehend den Notruf alarmierten. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C11 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.