Sind Sie heute mit dem Gefühl erwacht, Sie könnten bereits Millionär sein? Sie liegen richtig, wenn Sie auf 1, 7, 12, 13, 14, 42 (Zusatzzahl 23) getippt haben; diese Zahlen wurden gestern Abend beim Lotto-Siebenfach-Jackpot gezogen, mit einem möglichen Gewinn von 8,5 Millionen Euro.

Nüsschen, wie man unter wirklich Reichen dazu sagt. Aber Sie und ich, wir haben vermutlich beide nicht gewonnen. Ich, weil ich nicht gespielt habe. Sie, weil die Gewinnwahrscheinlichkeit für sechs Richtige bei 1 : 8.145.060 liegt.

Keine Ahnung, wie die Wettquoten für einen Einzug der Bayern ins Champions-League-Finale gelegen sind. Sie haben es gestern Abend jedenfalls nicht geschafft gegen Paris Saint-Germain (PSG). Die Fußballmannschaft, deren Kaderwert auf gut 1,15 Milliarden Euro geschätzt wird, hat die Mannschaft abserviert, deren „nur“ 965 Millionen Euro Marktwert hat. Nächsten Dienstag spielen dann die 1,15-Milliarden-Kicker aus Paris gegen eine Elf mit 830 Millionen Euro Gesamtkaderwert: Das Champions-League-Finale lautet PSG gegen Arsenal. Aber weil auch 180 Milliönchen Marktwertdifferenz im Fußball zum Glück noch immer nicht den Ausgang einer Partie vorherbestimmen können, freue ich mich auf das Spiel.

Zurück zu den Nüsschen: Das ehemalige Luxus-Lebensmittel Lachs sorgt einmal mehr für Negativschlagzeilen: Verbraucherschützer melden mangelhafte Herkunftskennzeichnung. Meine Kollegin Vilja Schiretz hat die Grünen-Chefin Leonore Gewessler gefragt, wieso sie die Sparpläne der Regierung für „in Zahlen gegossene Ungerechtigkeit“ hält – und warum sie als Ministerin nicht selber mehr gespart hat. Und das Expeditionskreuzfahrtschiff MV Hondius, auf dem derzeit das Hantavirus grassiert, durfte gestern nicht auf den Kanaren andocken, zu groß ist auf den Inseln die Angst vor einer Ansteckung. Dabei kommt man mit dem Schiff an sich überall hin: Um gut 5000 Euro in den arktischen Ozean, um gut 7000 Euro zu den Eisbären in Nordspitzbergen. Wer die nächste Sonnenfinsternis in Grönland an Bord erleben möchte, muss schon etwas mehr hinlegen: 13.300 Euro soll die 15-tägige Fahrt im August kosten. Die findet aber wohl eher nicht statt: Sind die bedauernswerten Passagiere der aktuellen Unglücksfahrt endlich geborgen, muss das Schiff wohl einmal gründlich durchgereinigt werden.

Vielleicht fällt Ihnen auf, dass diese Morgenpost sich konsequent um Geld dreht. Das liegt daran, dass ich noch immer an den Folgen der Met-Gala in New York laboriere. Nein, natürlich war ich nicht dort. Abgesehen davon, dass ein Ticket für das exklusive Fashion-Event 100.000 Dollar und ein Tisch 350.000 kostete, muss man ja überhaupt eingeladen sein, um auch nur des Ticketerwerbs würdig zu sein. Und sich dann noch eine Wahnsinnsrobe leisten können. Oder wie Heidi Klum als Marmorstatue verkleidet kommen, weil sie die Gala offenbar mit einem ihrer eigenen Halloween-Kostümgschnase verwechselt hatte (Fotos hier).

Diesmal aber habe ich mir die Bilder nicht wegen der unerschwinglichen Fetzen angeschaut, sondern wegen der teuren Leiber, auf die sie geschneidert worden waren. Im Vorfeld der Met-Gala hatte ich das erste Mal von einem neuen Phänomen namens „Millionaire’s Face“ gelesen, das Millionärs- (oder Millionärinnen-)Gesicht, auch „Mar-a-Lago-Face“ genannt, das in den USA gerade berühmt wird. Es entsteht per Deep-Plane-Facelifting: nämlich durch die Lösung und Anhebung tieferer Gewebestrukturen, mit der Wangen und Hals auf dem Schädel neu positioniert werden, ohne dass die Haut unter sichtbare Spannung gerät. Gesichter werden also nicht mehr gestrafft, sondern im Ganzen verschoben und verfrachtet, so sind sie erneuert und bleiben dennoch beweglich. Das erklärt mir halb Hollywood.

Nachrichtenwürdig finde ich das nicht nur, weil derartige Prozeduren angeblich mehrere hunderttausend Dollar kosten. Sondern weil im Zeitalter trumpschen Protzentums etliche Leute, die das machen lassen, auch offen damit renommieren: Man kann es sich leisten, den eigenen Körper umzumodeln, und behandelt das „gemachte“ Äußere als Statussymbol.

Das ist interessant, weil zumindest für Frauen sogenannte Schönheitseingriffe bisher ja immer mit einem doppelten Makel verbunden sind: Einerseits darf man auf keinen Fall sichtbar altern. Andererseits gilt es als armselig, sich verjüngen oder gar operieren zu lassen. Aufgepumpte Lippen und Brüste, gestraffte Backen, Lider, Falten? – Oberflächlich und beschämend, was die alles hat machen lassen.

Das gilt in Millionärskreisen nun also nicht mehr. Man steht zu seinen teuren Behandlungen, gibt sogar damit an. Angesichts all der Makellosigkeit und immerwährenden jugendlichen Frische erwarten Expertinnen nun bereits neue, kostspielige Beauty-Standards. Die Fettunterspritzungen, Filler, Straffungen, Botox-Injektionen, Permanent-Makeups, mit denen Nüsschenverdienerinnen um ein paar lumpige hundert oder tausend Euro den gängigen Schönheitsidealen nachzueifern versuchen, reichen dann nicht mehr. Wer schön reich aussehen will, muss dann Haus und Hof verkaufen. Oder im Lotto gewinnen. Es sollte dann aber auf jeden Fall ein Mehrfach-Jackpot sein.



Ihnen einen schönen Tag mit viel Anlass, mit dem eigenen, gut eingewohnten Gesicht andere Menschen anzulächeln.



Herzlich,

Ute Baumhackl