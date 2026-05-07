Die malaysische Billigfluggesellschaft AirAsia wird zum größten Kunden für den kleinsten Airbus, den A220. AirAsia habe 150 Airbus A220-300 bestellt, sagte der für das Verkehrsflugzeuggeschäft des europäischen Flugzeugbauers zuständige Manager Lars Wagner bei einer feierlichen Zeremonie in Mirabel im kanadischen Bundesstaat Quebec, wo die Maschinen gebaut werden. Auch Kanadas Ministerpräsident Mark Carney nahm daran teil.

Insgesamt seien damit mehr als 1000 A220 bestellt worden, 501 davon seien bereits ausgeliefert, erklärte Airbus. Der Mitgründer von AirAsia und Chef der Muttergesellschaft Capital A, Tony Fernandes, bezifferte den Wert des Auftrags auf 19 Milliarden Dollar. Wenn Airbus noch eine längere Version des A220 bauen sollte, würde AirAsia weitere 150 bestellen.

A220-Programm nähert sich Gewinnschwelle an

Eigens für AirAsia baut Airbus eine Version des A220 mit 160 Sitzen, das sind zehn mehr als die bisher maximal verbaute Zahl. Die Maschinen, die ab 2028 ausgeliefert werden, sollen in Südost- und Zentralasien eingesetzt werden. Angetrieben werden sollen sie von Getriebefan-Triebwerken des US-Herstellers Pratt & Whitney, an deren Bau auch die Münchner MTU beteiligt ist.

Für Airbus ist der Auftrag ein Prestigeerfolg. Zuletzt hatte der französisch-deutsche Konzern Aufträge an den brasilianischen Rivalen Embraer verloren. Der A220 gehört erst seit 2018 zu Airbus. Entwickelt wurde er von dem kanadischen Flugzeugbauer Bombardier, der in Schieflage geraten war und das A220-Programm an Airbus abgab. Der Vertrieb durch die Europäer brachte dem Flugzeugtyp mehr Nachfrage. Die kanadische Provinz Quebec hält eine Minderheitsbeteiligung am A220-Programm, das aber noch rote Zahlen schreibt. Die Order aus Malaysia könnte Airbus näher an die Gewinnschwelle bringen. Für das laufende Jahr hatte Airbus die Produktion auf 12 A220 pro Monat gedrosselt, bisher waren 14 das Ziel.

AirAsia ist bereits einer der größten Airbus-Kunden und hat mehr als 350 Maschinen aus der größeren A320-Baureihe bestellt.