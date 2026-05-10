Die bisherigen Modelle der Bildungskarenz und Bildungsteilzeit wurden 2025 abgeschafft – und durch die neue Weiterbildungs- bzw. Weiterbildungsteilzeit ersetzt. Das Gesamtbudget wurde dadurch von einst bis zu 600 Millionen Euro pro Jahr auf 150 Millionen Euro pro Jahr gekürzt, die Zugangsbeschränkungen und Nachweisbestimmungen wurden verschärft, ebenso die Kontrollen. Auch die Weiterbildungsbeihilfe ist eine Förderung des Arbeitsmarktservice (AMS), auf die aber kein Rechtsanspruch besteht. Anträge für die neuen Modelle waren bisher noch nicht möglich, ab 8. Juni soll es so weit sein. „Dieses Datum wird nach wie vor angepeilt“, heißt es seitens des AMS zur Kleinen Zeitung.

Voraussetzungen. Es muss mit dem Arbeitgeber eine Vereinbarung abgeschlossen werden, die dem AMS vorgelegt werden muss. Wirksam ist sie erst, wenn das AMS über den Förderantrag entschieden hat. Im Zuge der Vereinbarung müssen der aktuelle Bildungsstand, die Bildungsmaßnahme und das Bildungsziel angegeben werden. Die geplante Weiterbildung muss mindestens zwei Monate dauern und mindestens 20 Wochenstunden umfassen. Liegen Kinderbetreuungsverpflichtungen (für Kinder bis zum 7. Lebensjahr) vor, sind auch 16 Wochenstunden ausreichend. Im Fall eines Studiums 20 ECTS pro Semester bzw. 16 Wochenstunden/ECTS bei fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeit. Beschäftigte müssen vor Antritt der Weiterbildungszeit mindestens zwölf Monate beim aktuellen Arbeitgeber beschäftigt gewesen sein, beim Vorgängermodell waren es nur sechs Monate.

Nach Studienabschluss. Wurde bereits ein Master- oder Diplomstudium abgeschlossen, müssen mindestens vier Jahre arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigung vor Beginn der Weiterbildungsbeihilfe nachgewiesen werden. Davon müssen 12 Monate ununterbrochen beim aktuellen Arbeitgeber erfolgt sein. In der Bundesrichtlinie heißt es zudem: „Die angeführten Mindest-Wochenstunden müssen im Fall seminaristischer Lern-Settings, in Präsenz oder in Form eines Live-Online-Formats erfolgen.“

Dauer. Pro Person kann die Weiterbildungsbeihilfe für insgesamt maximal ein Jahr innerhalb von vier Jahren genehmigt werden.

Saisonbetriebe. Im Fall einer Beschäftigung in einem Saisonbetrieb gelten folgende Voraussetzungen: Man muss 3 Monate direkt vor Antragstellung und insgesamt 12 Monate in den letzten 24 Monaten in Österreich vollversicherungspflichtig beschäftigt sein.

Verschärfungen. Ein direkter Anschluss der neuen Weiterbildungszeit an eine Elternkarenz ist nicht mehr möglich. Nach einer Elternkarenz gibt es eine Wartefrist von mindestens 26 Wochen, bevor eine Weiterbildungszeit begonnen werden kann. Bei Einkommen unter 3465 Euro brutto muss eine verpflichtende Bildungsberatung beim AMS gemacht werden. Erst danach kann ein Antrag für die Weiterbildungsbeihilfe gestellt werden. Bei Einkommen über 3465 Euro brutto ist keine Bildungsberatung notwendig, aber der Arbeitgeber muss sich mit 15 Prozent an der Förderung beteiligen. „Diese verpflichtende Bildungsberatung kann entweder persönlich oder virtuell in jedem der österreichweit 73 AMS-BerufsInfoZentren, BIZ, gemacht werden“, teilt man auf Anfrage beim AMS mit. Die Arbeiterkammer weist darauf hin, dass „in beiden Fällen vom AMS geprüft wird, ob die geplante Ausbildung am Arbeitsmarkt verwertbar ist“.

Förderhöhe. „Die Höhe der Beihilfe richtet sich nach einem einkommensabhängigen Stufenmodell und wird jährlich um die aktuellen Werte aktualisiert“, wird in der Richtlinie festgehalten. Sie beträgt mindestens 41,49 Euro pro Tag (Wert 2026), so das AMS.

Weiterbildungsteilzeit. Bei der Beihilfe für die Weiterbildungsteilzeit muss die Aus- und Weiterbildung mindestens vier Monate und mindestens zehn Wochenstunden dauern, im Fall eines Studiums zehn ECTS-Punkte pro Semester bzw. acht Wochenstunden/ECTS bei fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeit. Bei mehreren Aus- und Weiterbildungen in Modulen gilt, dass ein Modul mindestens vier Monate dauern muss. Die Höhe der Beihilfe entspricht dem Ausmaß der Arbeitszeitreduktion (mindestens 25 und maximal 50 Prozent). Pro Person kann die Weiterbildungsteilzeitbeihilfe für maximal zwei Jahre innerhalb von vier Jahren genehmigt werden.

Versicherung. Alle Bezieherinnen und Bezieher einer Beihilfe für die Weiterbildungszeit- bzw. Weiterbildungsteilzeit sind in der Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung versichert. Die Sozialversicherungsbeiträge für die verpflichtende Zuschussleistung des Arbeitgebers werden vom AMS getragen.

Anträge. Sie können – voraussichtlich ab 8. Juni – persönlich in der jeweiligen AMS-Geschäftsstelle oder via Online-Portal MeinAMS (ams.at/meinams) eingebracht werden.