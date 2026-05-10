Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind das Hauptziel iranischer Angriffe auf die arabischen Golf-Staaten. Auch in dieser Woche wehrten die VAE wieder anfliegende Raketen und Drohnen ab. Militärische Unterstützung erhalten die Emirate aber nicht von ihren arabischen Nachbarn, sondern von Israel. Das bestärkt den VAE-Präsidenten Mohammed bin Zayed in einer Richtungsentscheidung: Der Machiavelli des Nahen Ostens setzt zunehmend auf einen eigenen Kurs und nimmt wachsende Spannungen mit dem Iran und arabischen Nachbarn wie Saudi-Arabien in Kauf.

Noch vor einigen Jahren war der 65-jährige Zayed, genannt MbZ, der Mentor des mehr als 20 Jahre jüngeren saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Die Saudis orientierten sich am ehrgeizigen Plan der VAE, die Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren und sich einen Ruf als sicherer Standort für Investoren, Influencer und Touristen zu erarbeiten. Inzwischen sind Emirate und Saudi-Arabien zu Rivalen auf diesem Gebiet geworden. Auch in den Konflikten im Jemen und im Sudan stehen sie auf verschiedenen Seiten.

Er kämpft mit harten Bandagen

MbZ ist es gewohnt, mit harten Bandagen zu kämpfen. Der Absolvent der britischen Militärakademie in Sandhurst und Herrscher des Emirats Abu Dhabi bestimmt die Geschicke der VAE – ein Zusammenschluss aus Abu Dhabi, Dubai und fünf weiteren Emiraten – seit 2014, zunächst als Vizepräsident und seit 2022 als Staatschef.

Kaltschnäuzige Interessenpolitik ist ein Markenzeichen von MbZ. Er empfing den syrischen Diktator Basher al-Assad, obwohl dieser wegen des Bürgerkriegs in der arabischen Welt umstritten war, und knüpft nun Beziehungen zum syrischen Übergangspräsidenten Ahmed Sharaa, der Assad 2024 stürzte.

Strategische Politik

Die Politik der VAE sei „sehr transaktional“, sagte ein Geschäftsmann aus den Emiraten dem US-Magazin „New Lines“. Auch der Friedensschluss mit Israel 2020 sei als pragmatischer Schachzug „ohne jede Liebe“ einzustufen. MbZ sicherte sich damit einen Partner mit einer modernen Wirtschaft und einer starken Rüstungsindustrie und festigte sein Bündnis mit den USA.

Das zahlte sich kürzlich im Iran-Krieg aus, als Israel den Emiraten zum Schutz gegen die iranischen Angriffe moderne Flugabwehrsysteme lieferte. Der Krieg habe die Emirate darin bestätigt, einen eigenen Kurs zu fahren, wie Sebastian Sons, Experte für die Golf-Region bei der Bonner Denkfabrik Carpo, zur Kleinen Zeitung sagte: „Die Emirate sehen sich durch die Angriffe gezwungen, noch stärker auf strategische Autonomie und Flexibilität zu setzen.“

Mohammed bin Zayed setzt auf strategische Autonomie. Nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs empfing er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der Hilfe bei der Drohnen-Abwehr anbot © AFP/Abdulla Al-neyadi

Zayed, der diese Woche auch Östereichs Kanzler Christian Stocker empfangen hat, will sein Land nach dem Krieg wieder als sichere Oase für Investoren, als Urlaubsziel und als Drehscheibe im internationalen Flugverkehr etablieren. Für dieses Ziel schickt er die VAE auf einen Alleingang und baut die Vernetzung in regionalen Organisationen ab.

Was bringt der Opec-Austritt

Das war die Überlegung hinter dem vor kurzem erfolgten Austritt der VAE aus der Opec, die von der arabischen Führungsmacht Saudi-Arabien dominiert wird. Ab sofort kann MbZ ohne Rücksicht auf Opec-Förderquoten so viel Öl exportieren, wie er will. Damit wird der saudische Einfluss auf die Region und den Ölmarkt geschwächt.

„Es geht hier auch um andere Vorstellungen einer regionalen Ordnung“, sagt Sons. „Saudi-Arabien setzt vor allem auf Diplomatie und Deeskalation. Dagegen setzen die VAE auf einen klareren Kurs, in dem der Iran wieder als Feindbild sehr stark an Bedeutung zugenommen hat.“ Andere arabische Staaten wie der Oman suchen den Dialog mit Teheran. MbZ nennt den Iran einen „Feind“.

Die Abneigung von MbZ gegen den Iran beruht auf Gegenseitigkeit. Der Iran betrachte die VAE als Partner des Erzfeindes Israel, sagte der Nahost-Experte Ali Alfoneh vom Arab Gulf States Institute in Washington zur Kleinen Zeitung. Teheran versuche, die anderen Emirate der VAE gegen MbZ in Abu Dhabi aufzubringen.

MbZ dürfte sich davon nicht beeindrucken lassen. Er will in den kommenden Jahren mehr Geld in die Verteidigung investieren, um gegen neue iranische Angriffe gerüstet zu sein. In Abu Dhabi soll eine Freihandelszone für die Rüstungsindustrie entstehen. MbZ hält an seinem Solo-Kurs fest.