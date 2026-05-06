Große Freude herrscht beim Musikverein Hatzendorf und dem Marktmusikverein Paldau, denn die beiden Musikkapellen aus dem Musikbezirk Feldbach erhielten kürzlich den „Blasmusik-Panther“ des Landes Steiermark. Landeshauptmann Mario Kunasek zeichnete gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom und Erich Riegler (Präsident des Österreichischen Blasmusikverbandes) insgesamt 31 Kapellen aus.

„Wertvoller Beitrag zur kulturellen Identität“

Der Blasmusik-Panther ist eine Auszeichnung des Landeshauptmanns für Musikkapellen, die bei Wertungsspielen besondere Leistungen erlangen. Für Paldau und Hatzendorf kam somit zur Freude über den Erfolg bei den Bewerben nun auch noch die Landesauszeichnung hinzu. „Alle ausgezeichneten Musikerinnen und Musiker leisten mit ihrem ehrenamtlichen Engagement einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Identität der Grünen Mark“, dankte Kunasek in seiner Ansprache den Musizierenden.