Am Dienstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in einer Schottergrube in Tillmitsch alarmiert. Beim Eintreffen standen der Motorraum sowie die Fahrerkabine einer Schubraupe bereits in Vollbrand.

Mit zwei Löschleitungen wurde die Brandbekämpfung aufgenommen. Durch den schnellen und koordinierten Einsatz gelang es, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen und den Brand zu löschen.

11.000 Liter Löschwasser

Insgesamt standen rund 35 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Neutillmitsch, Kaindorf an der Sulm und Tillmitsch im Einsatz. Zur Brandbekämpfung wurden drei Tanklöschfahrzeuge sowie ein Rüstfahrzeug eingesetzt. Damit standen den Einsatzkräften rund 11.000 Liter Wasser zur Verfügung.