Eine entzündete und vergessene Duftkerze löste Mittwochfrüh einen Wohnhausbrand in der südsteirischen Gemeinde St. Andrä-Höch (Bezirk Leibnitz) aus. Bemerkt wurde er kurz nach 8 Uhr von einem Nachbarn, der sogleich den Notruf wählte.

Die alarmierten Feuerwehren St. Andrä-Höch, Pistorf und Fresing-Kitzeck rückten mit insgesamt rund 35 Mann an. Bei der Erkundung unter schwerem Atemschutz entdeckten sie, dass der Brand im Schlafzimmer ausgebrochen war. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer bereits von der Kerze auf Einrichtungsgegenstände und das Mobiliar übergegriffen.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand rasch löschen und eine Ausbreitung auf weitere Teile des Hauses verhindern. Die 68-jährige Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus, niemand wurde bei dem Einsatz verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 10.000 bis 20.000 Euro. Weitere Erhebungen finden noch statt.