Mit bewegenden Worten hat Patrice Aminati in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ über ihre schwere Erkrankung gesprochen. „Für mich kommt Vorsorge zu spät, ich bin Palliativpatient“, sagte die 31-Jährige, die an schwarzem Hautkrebs leidet.

Aminati nutzt ihre Bekanntheit seit ihrer Diagnose, um auf die Bedeutung von Früherkennung aufmerksam zu machen. Sie wünsche sich, dass mehr Menschen Vorsorge ernst nehmen, auch, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. „Dank Medikamenten werde ich künstlich am Leben gehalten, aber das muss nicht sein“, erklärte sie.

Leberfleck veränderte sich

Besonders eindrücklich schilderte die Influencerin, wie alles begann: Während ihrer Schwangerschaft veränderte sich ein Leberfleck, zunächst wurde die Gefahr jedoch unterschätzt. Später folgte die Diagnose schwarzer Hautkrebs mit Metastasen.

Heute lebt Aminati dank intensiver Therapien seit drei Jahren mit der Krankheit. Gleichzeitig sprach sie offen über die Belastung durch Krankenhausaufenthalte, Medikamente und Rückschläge. Ihr Ziel sei es, Bewusstsein für Hautkrebs zu schaffen: „Ich möchte nicht, dass andere den gleichen Fehler machen.“

Vorwürfe gegen Noch-Ehemann Daniel Aminati

Zuletzt sorgte Aminati auch privat für Schlagzeilen: In einem Interview mit der „Bild“ warf sie ihrem Noch-Ehemann Daniel Aminati vor, ihre Krebserkrankung für eine „Ego-Show“ auf Social Media zu nutzen. Der Moderator reagierte wenig später mit einer Videobotschaft auf Instagram und wies die Vorwürfe als „unverhältnismäßig“ zurück.