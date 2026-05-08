Die beiden sind Feinschmeckern und Partyfreunden in der Region längst ein Begriff. Diandra Lechner und Ronald „Ronny“ Hohl betreiben den „Wiedermichl“ in Krottendorf und seit dem Vorjahr auch den „Steiramichl“ in Voitsberg. Zwei Lokale, wie geht das? „Wir bekamen die Anfrage aus Voitsberg und ich habe mich in das Lokal in den Stadtsälen sofort verliebt“, gibt Ronny Hohl zu. „Es ist einfach perfekt, bietet verschiedenste Möglichkeiten für Veranstaltungen und ist logistisch optimal aufgeteilt.“ Und doch haben es sich die beiden wohl ein bisschen einfacher vorgestellt.

Diandra und Ronny in Action © Paulino.at

Der Winter lief noch großartig. Da war der „Wiedermichl“ geschlossen, alles konzentrierte sich auf das Restaurant in den Voitsberger Stadtsälen, „aber der Frühling ist hart“. Während am Wochenende wieder alles ins Krottendorfer Lokal am Berg pilgert, bleibt der „Steiramichl“ phasenweise leer. Deshalb wird nun alles neu aufgesetzt.

Ab 1. Juni hat der „Steiramichl“ von Montag bis Freitag geöffnet und bietet zusätzlich zum À-la-carte-Angebot ein Mittagsbuffet an. „Die Leute können also sofort essen und aus verschiedenen Speisen wählen und sooft sie wollen nachnehmen.“ Auf Anfrage könne der „Steiramichl“ jederzeit auch am Wochenende gebucht werden.

Der „Wiedermichl“ wiederum hat donnerstags und freitags jeweils am Abend geöffnet und Samstag und Sonntag ganztags. Mit diesem Konzept können Diandra und Ronny ihr 15-köpfiges Team optimal einteilen.

Von Disco bis Kegelbahn

Außerdem bahnt sich ein Lieferservice für Kindergärten und Volksschulen in Pichling und Köflach an. „Und wir bieten auch eine Speisen-Zustellung für Firmen an.“ Die beiden gehen also mit viel Optimismus in die nächste Saison. Nur ein Kritikpunkt liegt ihnen auf der Zunge: „Wir haben mit den Stadtsälen eine Location, die einzigartig im Bezirk ist. Sie wird aber viel zu selten genutzt.“ Bis zu vier, fünf Veranstaltungen könne man gleichzeitig abhalten, die Kegelbahn bespielen, eine Bühne gibt es auch, „aber es passiert zu wenig. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, eine regelmäßige DJ-Night zu etablieren, eine Kellerdisco und dergleichen mehr, damit auch die Jugend ein Angebot bekommt.“ Für derlei Projekte braucht er jedoch Partner, denn alles allein zu stemmen ist nicht möglich.

TV-Auftritt

Dass die beiden selbst auch als Veranstalter erfolgreich sind, beweisen sie seit Jahren mit ihrem Metall & Tattoo-Festival, das heuer von 6. bis 9. August beim Wiedermichl bereits zum 8. Mal stattfindet (Programm unter www.bringticket.com/wiednermichl). Und weithin beliebt sind auch die donnerstäglichen Pub-Quiz-Abende in Krottendorf. Eine ähnliche Aufbruchstimmung würden sie sich auch für Voitsberg wünschen. „Die Stadt müsste die Stadtsäle nur besser nutzen, dann brächte das auch für die anderen Geschäfte und Lokale mehr Frequenz“, sind sie überzeugt.

Für große Wirkung dürfte demnächst auch ein TV-Auftritt der beiden sorgen. Sie sind am Dienstag, 12. Mai, um 20:15 Uhr, Teil einer Folge der Serie „Raus aus Teufelsküche“ auf PULS 4. „Haubenkoch Alain Weissgerber eilt kriselnden Betrieben zur Küchen-Not“, heißt es in der Programmvorschau. Ronny Hohl schmunzelt: „Die Aufzeichnung ist schon etwas älter, und nein, wir stecken in keiner Krise.“

Zwergenaufruf

Und nun etwas ganz anderes: „Wir möchten die Gelegenheit nutzen und einen Aufruf starten“, so Diandra und Ronny. „Seit dem Red Night Ball fehlt unser roter Zwerg. Der schwarze Zwilling ist traurig – bitte bringt ihn also wieder zurück.“ Bis auf weiteres schaut der schwarze Zwerg (siehe Foto) deshalb fast ein wenig traurig auf die Gäste herab.