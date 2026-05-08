Es ist schon eine besondere Pointe, dass ausgerechnet der so stille und auf Ausgleich bedachte Leo XIV. zum ersten Jahrestag seiner Wahl im Zentrum einer Auseinandersetzung mit dem US-Präsidenten um den Krieg im Iran steht. Er hat den Streit nicht gesucht, weicht ihm aber nicht aus, weil es um Grundsätzliches geht. Für die Medien ist es ein gefundenes Fressen. Als „Anti-Trump“ bejubeln sie den Papst nun und nennen ihn den „guten Amerikaner“.

Dabei tut Leo nur, was die Päpste seit den Schrecken des Ersten Weltkriegs immer taten. Mit flammenden Worten ruft er zum Frieden auf. Dass man ihn deshalb gleich zum großen Widersacher seines Landsmannes im Weißen Haus stilisiert, zeigt, wie schwer greifbar der Augustinermönch aus Chicago nach zwölf Monaten im Amt noch ist.

Das hat auch damit zu tun, dass das Christentum mit gängigen politischen Kategorien schwer zu fassen ist. Was ist ein Papst, der die Gender-Ideologie als „hässlichste Gefahr“ unserer Zeit geißelt und dann wiederum, inmitten der Massenabschiebungen, einen ehemaligen Flüchtling, der einst illegal in die USA kam, zum Bischof von West Virginia macht? Ist er das Weltgewissen oder ein Reaktionär? Die Wirklichkeit ist immer ein Dazwischen. Nur sind wir es immer weniger gewohnt, mit diesen Ambivalenzen umzugehen.

Eines lässt sich über Leo trotzdem sagen: Innerkirchlich stand sein erstes Jahr ganz im Zeichen des Bemühens, Gegensätze zu überbrücken. Geschickt verbindet der Pontifex die Weltoffenheit, die Menschennähe und die kirchliche Willkommenskultur seines Vorgängers mit dezidiert konservativen Positionen, etwa in Fragen der Sexualmoral. Ehe und Familie verteidigt er. Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare missbilligt er. Auch ein Frauendiakonat kann Leo sich im Moment nicht vorstellen, lässt die Tür aber offen.

Sein Festhalten an der katholischen Lehre mag manche irritieren, weil es ihren ehrgeizigen Reformbestrebungen entgegensteht. Aber es hat nach dem stürmischen Pontifikat seines Vorgängers wieder Ruhe in die Kirche gebracht.

Franziskus war ein ungewöhnlicher Papst voller Widersprüche, ein Mann des Aufbruchs, visionär und spontan, aber auch unbedacht, autoritär und erratisch. Wie er die Kirche atmosphärisch verändert hat, ist einzigartig. Aber vieles, was er angestoßen hat, blieb fragmentarisch, weil es ihm, der im Herzen ein Konservativer war, zuallererst darum ging, die verkrusteten Strukturen seiner Kirche aufzubrechen und Debattenräume zu eröffnen.

Leo ist ganz anders, behutsamer und strukturierter. Er ist kein Solist, sondern denkt symphonisch. Von daher weiß er, dass es gegen die von Franziskus verachtete Kurie keine Erneuerung geben kann. Noch ist das wichtigste Erbe des Argentiniers, die Synodalität, ein weiter Weg ins Ungewisse. Leo wird daran gemessen werden, welche Leitplanken er einschlägt, wie er mit den Ergebnissen umgeht und diese dann in Gesetzesform gießt. Das ist eine große Aufgabe. Ob und wie er sie bewältigt, wird die Zukunft der Kirche und des Papsttums prägen.