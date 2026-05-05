Eine 54-jährige Salzburgerin ist Opfer eines Internetbetruges geworden. Wie die Landespolizeidirektion informierte, hatte die Frau im Februar über Facebook Kontakt mit einem vermeintlich bekannten österreichischen Skifahrer aufgenommen. Es kam zu längeren Chatverläufen, in denen sie verleitet wurde, Urkunden und Schmuck zu kaufen. Dazu überwies sie von März bis Mai insgesamt mehr als 100.000 Euro auf deutsche Konten. Wie sich herausstellte, war das Profil aber gefälscht.

Erst Ende April haben Ermittler in Österreich und Albanien einen millionenschweren, internationalen Internetbetrug mit Promi-Fake-News aufgedeckt. Die Opfer wurden von vermeintlichen Prominenten zu Investitionen in Kryptowährungen gebracht. Drei Callcenter wurden ausgehoben. Ob ein Zusammenhang zu dieser Tätergruppe besteht, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.