Eines lässt sich über 2026 wohl jetzt schon sagen: Nach einem Jahr von Glanz und Glorie für Festivalchefs sieht es nicht aus. Vor wenigen Wochen musste mit Markus Hinterhäuser in Salzburg der Leiter des wichtigsten Klassikfestivals der Welt den Hut nehmen. Jetzt steht, glaubt man italienischen Medien, der Direktor des bedeutendsten Kunstfestivals der Welt vor der Ablöse. Verwunderlich ist das nicht: Pietrangelo Buttafuoco (62), erst 2024 als Präsident der Kunstbiennale von Venedig installiert, hat einen mehr als beachtlichen Scherbenhaufen angerichtet, pünktlich vor Beginn des Großkunstevents, an dem 100 Nationen beteiligt sind und dessen Hauptausstellung 111 Künstlerinnen und Künstler präsentiert: Wie berichtet, ist die für Samstag geplante Eröffnungsfeier abgesagt und die Biennale-Jury geschlossen zurückgetreten – damit wird es auch die feierliche Vergabe der Goldenen Löwen zum Auftakt nicht geben. Stattdessen ist ein Publikums-Voting geplant.

„Opfer einer pazifistischen Fantasie“

Das ganze Desaster lässt sich auf Entscheidungen Buttafuocos zurückführen. Dass er wegen der Teilnahme Israels kritisiert wird, dessen Vorgehen in Gaza in der Kunstwelt immer wieder Proteste auslöst, ist dabei nur ein Nebenschauplatz. Buttafuoco lud Russland, das seit Putins Überfall auf die Ukraine bei dem Großkunstevent „pausiert“, aktiv zur Rückkehr auf die Biennale ein. Darauf reagierte erst die EU-Kommission mit der Androhung eines Förderstopps. Dann, siehe oben, die Jury. Jüngst meldete sich auch noch der italienische Kulturminister Alessandro Giuli mit schärfster Kritik: Buttafuoco sei „das Opfer einer pazifistischen Fantasie“, befand der Politiker: „Er wollte eine UNO der Kunst schaffen und meinte, Außenpolitik machen zu können“, so Giuli. Das habe der Biennale großen Imageschaden zugefügt.

Proteste vor dem russischen Pavillon auf der Biennale: das ukrainische Kunstkollektiv FEMEN und Pussy Riot in Aktion © AFP/Marco Bertorello

Beachtlich ist der grobe Rüffel vor allem aus einem Grund: Giuli und Buttafuoco sind einander an sich weltanschaulich nahe. Die Berufung des Journalisten, Romanciers und Kurators zum obersten Biennale-Chef erfolgte durch Giorgia Melonis rechtsgerichtete Regierung – angeblich im Zuge einer großangelegten Übernahmeversuchs italienischer Kulturinstitutionen. Bis dahin galt der Vielsparten-Tanker Biennale (Kunst, Architektur, Film, Musik, Tanz und Theater) im Großen und Ganzen als Territorium linker und liberaler Milieus. Der Sizilianer Buttafuoco aber hat sich für die Neofaschisten engagiert, verfasste einen Lobgesang auf Silvio Berlusconi und agierte lange Jahre als publizistischer Wegbereiter der Rechten. 2015 konvertierte er zum Islam: für ihn eine „Rückkehr“ zur spirituellen Tradition Siziliens.

Sollte seine Karriere dieser Tage enden, ist das aber nicht nur Ergebnis einer verfehlten Kulturpolitik. Am aktuellen Biennale-Debakel zeigt sich – wie übrigens schon 2022 beim Antisemitismus-Skandal beim zweiten großen Weltkunstereignis, der „documenta“ in Kassel – auch ein ausuferndes Dilemma: Seit langem pocht die Kunstwelt auf ihre politische Relevanz. Aber immer öfter findet sie sich damit in den Strudeln der Weltpolitik wieder.