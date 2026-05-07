Die elterliche Landwirtschaft in der Oststeiermark ist der Grund, warum Künstler „SHA“, der bürgerlich Andreas Rodler heißt, heute Kunst macht. Davon ist er überzeugt. „Diese Freie, die ich dort leben durfte, ist das Geschenk meines Lebens gewesen. In der Stadt hätte ich mich nie so ausleben können wie dort.“ Heute hat sich Rodler mit seiner Verknüpfung von Musik, Technik und Kunst in der österreichischen Kunstszene schon einen Namen gemacht, der Steirer steckt hinter dem „Museum of Change“ im alten Hauptpostgebäude in Wien, das seit Oktober mehr als 200.000 Gäste angelockt hat.

Kunst und Künstliche Intelligenz werden in dem öffentlich zugänglichen Kunstprojekt miteinander verknüpft, Lichtschauspiele tanzen zu Klängen über die Fassade. „Museen werden oft mit Hochkultur verbunden, das ,Museum of Change‘ soll eine Provokation sein, ein Gegenpol dazu. Es ist ein Ort, an den man kommen kann, wann man will und wie man will – ein Museum ohne Türen und Regeln.“

Kunst, KI und Musik werden miteinander verbunden © MOC/Ouriel Morgensztern

Klangforschung in Paris

Kreativ wollte Rodler schon immer sein, wie er sagt. „Hartberg war da auch schulisch für mich ein sehr fruchtbarer Boden.“ Noch heute ist er mit seiner Frau und seinen vier Kindern regelmäßig in der Heimat, inzwischen bewirtschaftet sein Bruder die Landwirtschaft, mitgeholfen wird aber immer noch. Damals verließ Rodler die Steiermark für sein Kompositions- und Musiktheoriestudium in Richtung Wien, seine Wurzeln begleiten den Hartberger aber überall hin. „Ich bin zwar in die große Stadt gezogen, aber im Herzen bin ich immer ein Steirer.“

Auch, als Rodler mithilfe des Erwin-Schrödinger-Stipendiums die Möglichkeit bekam, für ein Klangforschungsprojekt am renommierten Forschungsinstitut IRCAM nach Paris zu gehen. „Für viele junge Menschen sind solche Stipendien eine unbeschreibliche finanzielle Unterstützung und oft die einzige Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. So war es auch bei mir, da ist die Freude, dass sich harte Arbeit auszahlt, umso größer.“ Noch heute zählt Paris zu Rodlers Lieblingsstädten, regelmäßig reist er in die französische Hauptstadt.

Musik liegt in der Familie

Der musikalische Fokus seines Lebens zieht sich auch durch sein Privatleben, seine Frau unterrichtet an der Wiener Musikuniversität, auch seine Kinder sind musikbegeistert. „Sie sind es auch, die mich auf dem Laufenden halten, wenn es um aktuelle Musik geht“, schmunzelt er.