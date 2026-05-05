Einen bedingten Vergleich zwischen Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer und ÖGB-Chef René Willegger gab es bereits – und er wurde widerrufen. Die Kosten damals: 18.000 Euro, die der ÖGB hätte zahlen sollen. Knapp zwei Wochen später gibt es nun wieder einen Vergleich, der mittlerweile auch rechtswirksam ist. Worin er sich von jenem im April unterscheidet: Er kostet den ÖGB nochmals 2000 Euro mehr, in Summe also 20.000 Euro, die für Anwalts- und Gerichtskosten zu berappen sind.

Entbrannt war der Konflikt übrigens, weil Willegger Bürgermeister Köfer schwere Vorwürfe wegen angeblicher Beeinflussung einer Gewerkschaftswahl in der Stadtgemeinde Spittal gemacht hatte; dieser setzte sich rechtlich zur Wehr und teilte öffentlich auch gegen „das System der Gewerkschaft“ aus.

Alle Verfahren beendet

Von diesem Vergleich umfasst sind übrigens alle verbundenen Streitigkeiten, die zwischen Köfer und dem ÖGB gerichtsanhängig waren. So gab es auch Verfahren nach dem Mediengesetz und eine Privatklage wegen übler Nachrede gegen Willegger, die aufgrund seiner Immunität als Landtagsabgeordneter ruhte.

Willegger beziehungsweise der ÖGB waren für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar.