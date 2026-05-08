Bereits im 30. Jahr befindet sich der Himmelberger Bauernmarkt. Doch bevor man über die Gegenwart spricht, sollte zuerst ein Blick in die Vergangenheit gemacht werden.

Alles begann im Jahre 1997. Mehrere Bauernfamilien fanden sich zusammen und veranstalteten schlussendlich am 2. Mai den ersten Bauernmarkt in Himmelberg. Ebenfalls an der Durchführung beteiligt war der ehemalige Politiker Gerhard Dörfler., der später einmal Landeshauptmann wurde. „Und so startete man damals – und heute befinden wir uns im 30. Bauernmarktjahr“, sagt Krimhilde Wadlig, Obfrau und Sprecherin des Bauernmarktes.

Bauernmarkt-Obfrau Krimhilde Wadlig (Archivfoto) © Gert Köstinger

In den vergangenen 30 Jahren wuchs der Bauernmarkt dann von einer kleinen Idee zu einer großen Veranstaltung, die über die Gemeindegrenze hinaus Anklang findet. „Es werden für die Saison typische Produkte angeboten“, erwähnt die Obfrau. Insgesamt sechs Bauernfamilien sind am Markt vertreten – zwei davon seit mittlerweile 30 Jahren. Was das Gastronomische betrifft, so ist es Willi Blasge, der die Besucher verwöhnt. Eine Bauernfamilie allerdings stammt nicht aus der Region. „Familie Friedl kommt jedes Jahr aus der Steiermark und bietet Obst, Wein und Schnaps an.“

Wenn es eine Sache in den vergangenen drei Jahrzehnten gab, die den Markt auf eine harte Probe stellte, so war das auf alle Fälle Corona. „Das war ganz schlimm. Wir durften erst im Juli, unter strengen Auflagen, den Markt veranstalten. Das Zusammensitzen hat nicht stattgefunden.“ Dabei ist es besonders das gemütliche Beisammensein, was den Markt so verlockend macht. „Und dadurch, dass es in Himmelberg nicht mehr so viele Gasthäuser gibt, kommen die Leute zum Glück etwas mehr zum Markt.“ Ebenso spielen das Wetter sowie andere Veranstaltungen in der Region eine Rolle, wie viele Besucher zum Markt kommen. Auf eine treue Stammkundschaft und vertraute Gesichter aus dem Ort können sich die Bauern aber immer verlassen. Der Himmelberger Bauernmarkt gewann im Übrigen 2023 die Platzwahl der Kleinen Zeitung zum beliebtesten Markt im Bezirk.

30 Jahre Bauernmarkt

Doch nun zum großen Jubiläum. Dieses geht am Freitag, 8. Mai, über die Bühne. Start ist traditionell um 12 Uhr. Zusätzlich zum gewohnten Angebot gibt es heuer ebenfalls Alpaka Produkte vom Wachsenberg, hausgemachte Mehlspeisen von der Landjugend Himmelberg, Leberkäse, Eier vom Biohof Obereder, Himmelbeerspritzer, Grillfleisch und Honig. Willi Blasge wird zudem eine Lasagne zubereiten. Bürgermeister Heimo Rinösl (SPÖ) sponsert zusätzlich drei Muttertagstorten, die bei einer Verlosung gewonnen werden können. Einen Glückshafen gibt es obendrein.