Die Kinderfreunde Kärnten haben offenbar wieder finanzielle Schwierigkeiten: Darauf deutet ein von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) eingeleitetes Exekutionsverfahren gegen den SPÖ-nahen Verein hin. Doch Kinderfreunde und ÖGK konnten sich über eine gemeinsame weitere Vorgehensweise einigen, sodass das Exekutionsverfahren (vorerst) aufgeschoben wurde.

„Sofortiger Zahlungsstopp“

Das Land Kärnten hat umgehend reagiert: Man habe am 21. April von dem Verfahren erfahren und „sofort einen Zahlungsstopp für alle gemeinsamen Maßnahmen und Projekte der Österreichischen Kinderfreunde – Landesorganisation Kärnten/Koroška seitens des Landes bis zur Klärung des Sachverhalts verhängt“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Peter Reichmann (SPÖ). Aufgrund seiner Zuständigkeiten (u. a. Kinder- und Jugendhilfe) ist sein Referat der größte Zahler der Kinderfreunde.

„Derzeit kein Anlass für Maßnahmen“

Im Unterschied zu seiner Vorgängerin, Landesrätin Beate Prettner (SPÖ), setzt Reichmann in der Causa Kinderfreunde auf Transparenz und klare Konsequenzen – in alle Richtungen. Denn nachdem die ÖGK dem Land schriftlich bestätigt hat, dass „das eingeleitete Exekutionsverfahren aufgeschoben wurde“, wurde der Zahlungsstopp am 30. April aufgehoben. Daher bestehe derzeit kein Anlass, entsprechende Maßnahmen zu setzen, so Reichmann: „Eine neuerliche Beurteilung wird erst im Falle einer eventuellen Wiederaufnahme des Verfahrens erforderlich sein.“

Insolvenzverfahren verhindert

Schon Ende 2023/Anfang 2024 sorgten die Kinderfreunde Kärnten für Aufregung: Damals wurde bekannt, dass der Verein der ÖGK rund 1,2 Millionen Euro geschuldet hat. Im Februar 2024 hat die ÖGK beim Bezirksgericht Villach schon einmal einen Exekutionsantrag gegen die Kinderfreunde gestellt. Dass es nicht zu einem Insolvenzverfahren gekommen ist, ist dem Land zu verdanken. Dieses hat eine Drittschuldnererklärung abgegeben – und gezahlt. Rund 307.000 Euro wurden im Jänner 2024 für die Kinderfreunde an die ÖGK überwiesen.

Das Thema Kinderfreunde sorgte auch zwischen SPÖ und ÖVP für Diskussionen: Erst nach einigem hin und her einigte sich die Koalition im März 2024 auf eine weitere Nachzahlung über 515.000 Euro an den Verein, zusätzlich zu den rund acht Millionen Euro, die die Kinderfreunde für ihre Tätigkeiten in der Flüchtlings-, Jugend- und Sozialarbeit im Jahr 2024 erhalten haben. Der Landesrechnungshof veröffentlichte im Vorjahr einen Prüfbericht zu Vereinsförderungen. Den Kinderfreunden war darin ein eigenes Kapitel gewidmet, samt einem verheerenden Zeugnis für ihre Finanzgebahrung.