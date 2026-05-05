10.000 Läuferinnen und Läufer aus mehr als 600 unterschiedlichen Unternehmen werden am Donnerstag beim Businesslauf in Graz erwartet – das ist nicht nur ein neuer Rekord zur 25. Ausgabe des Lauf-Events, sondern kann sich auch im Vergleich mit Wien sehen lassen. Beim dortigen Businessrun sind 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Bevölkerungszahl von rund 2 Millionen mit dabei.

„Ist Graz damit eigentlich die ‚größere‘ Businesslauf-Stadt?“, fragen die Veranstalterinnen und Veranstalter von CompanyCode. Die Antwort gibt es am Donnerstag ab 18.20 Uhr, da fällt der Startschuss für den Lauf am Karmeliterplatz. Gestartet wird in Blöcken mit je 1.500 Personen, gelaufen in Dreier-Teams beim Laufen bzw. in Zweier-Teams beim Nordic-Walking. Das Rahmenprogramm bilden Antenne-DJs an der Strecke, es gibt wieder eine Businesslauf-Party am Karmeliterplatz und die offizielle Afterparty im Dom im Berg.

Was vor einem Vierteljahrhundert als Laufevent begann, hat sich längst zu einem der bedeutendsten Firmen- und Networking-Events im Süden Österreichs entwickelt. „Der Businesslauf zeigt, welchen Stellenwert Bewegung, Teamgeist und gemeinsames Erleben mittlerweile auch im beruflichen Kontext haben“, heißt es seitens der Veranstalter.

Verkehrssperren und Einschränkungen für Öffis

Zwischen 18 und 20.30 Uhr ist insbesondere im innerstädtischen Bereich mit Verzögerungen und temporären Straßensperren zu rechnen. Betroffen sind vor allem die Glacisstraße, die Wilhelm-Fischer-Allee, die Erzherzog-Johann-Allee, die Paulustorgasse sowie die gesamte Schubertstraße und das Univiertel. Auch im umliegenden Straßennetz kann es zu Verzögerungen kommen. Die Verkehrsinformationen der Veranstalter gibt es auf raiffeisenbusinesslauf.at zum Download.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende, den betroffenen Bereich nach Möglichkeit großräumig zu umfahren, mehr Zeit für Fahrten einzuplanen oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Letztere sind aber auch betroffen, die Buslinien 30, 31, 39, 41 und 63 werden umgeleitet, gekürt bzw. geteilt geführt. Die Straßenbahnlinie 1 wird ab Reiterkaserne zum LKH umgeleitet, die Ersatzlinie 1 fährt ab der Reiterkaserne über Hartenaugasse – Elisabethstraße – Hilmteichstraße – Mariatroster Straße zur Endhaltestelle „Mariatrost“. Alle Informationen auf holding-graz.at.